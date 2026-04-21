أحمد آل ثاني وسعود صالح يتوّجان الشارقة بطلاً لدوري اليد

توج الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني، والمهندس سعود إبراهيم صالح، رئيس اتحاد اليد، فريق الشارقة بدرع دوري كرة اليد للرجال لموسم 2025 - 2026، بعد موسم استثنائي حسم خلاله «الملك» اللقب العاشر على التوالي.

وجاء تتويج الشارقة بعد سيطرة واضحة على مجريات الموسم، حيث حسم اللقب مبكراً قبل ثلاث جولات من النهاية، مؤكداً تفوقه الكبير، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على النصر في الجولة الأخيرة، كما تم تكريم فريق النصر بالميداليات البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام للدوري.

وشهدت مراسم التتويج حضور محمد بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبدالسلام ربيع المحيربي، أمين عام الاتحاد، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ود. منى الرئيسي، عضو الاتحاد إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد ونادي الشارقة، وسط أجواء احتفالية عكست حجم الإنجاز الذي حققه الفريق.

كما تخللت الاحتفالية تكريم اتحاد اليد من قبل نادي الشارقة، إلى جانب تكريم اللاعبين القدامى بالنادي وحكام المباراة.

وواصل الشارقة هيمنته على بطولات الرجال هذا الموسم، بعدما جمع بين لقب الدوري وكأس السوبر وكأس الاتحاد المرتبط وكأس الوطن (المؤجلة)، فيما تتبقى بطولة كأس الوطن لتكون مسك ختام موسم استثنائي لـ«الملك».