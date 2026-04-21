الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
هل يلعب نجل رونالدو إلى جوار والده في النصر السعودي؟

22 ابريل 2026 00:03

 
الرياض (د ب أ)

تحدثت تقارير صحفية سعودية عن إمكانية أن يلعب نجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر وقائده، إلى جوار والده مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.
وأشارت تقارير سعودية إلى أن النصر في طريقه لتصعيد كريستيانو جونيور 16 عاماً نجل رونالدو، إلى الفريق الأول، من أجل اكتساب مزيد من الخبرات، بعد تقديمه مستويات جيدة مع فريق الشباب.
وسبق أن مدد رونالدو تعاقده مع رونالدو العام الماضي ليستمر لموسمين، ما يعني أن فرصة مزاملة نجله في الملاعب قد تصبح حقيقة في الموسم الجديد.
ويقترب رونالدو من تحقيق أكثر من لقب كبير هذا الموسم مع النصر، وذلك للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق في يناير 2023، حيث يتصدر النصر جدول الدوري السعودي للمحترفين بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما يستعد الفريق لخوض مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 أمام الأهلي القطري.
وسبق أن سُئل رونالدو عن فكرة مزاملة نجله في الملاعب، حيث قال إنه سيترك الأمر للوقت ليقرر ذلك.

