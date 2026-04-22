خسارة مزدوجة لسبيرز في «البلاي أوف» وسيكسرز يعادل سلتيكس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تعرض سان أنتونيو سبيرز لخسارة مزدوجة في مباراته الثانية ضد بورتلاند ترايل بلايزرز، في سلسلتهما ضمن الدور الأول من "بلاي أوف" المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي "أن بي أيه"، بعد إصابة نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما وخروجه من الملعب في الربع الثاني تطبيقاً لبروتوكول الارتجاج الدماغي.

وبعدما خسر المباراة الأولى 98-111 على أرض سبيرز، عاد بلايزرز من ملعب "فروست بنك سنتر" في تكساس بانتصار 106-103، مستفيداً من خروج ويمبانياما الذي كان نجم اللقاء الأول بتسجيله 35 نقطة الأحد، لصالح ثاني الغرب في الموسم المنتظم.

وخرج الفرنسي من المباراة في الربع الثاني بعدما ارتطم رأسه بأرضية الملعب إثر اصطدامه بلاعب بورتلاند جرو هوليداي.

وبدا اللاعب البالغ 22 عاماً مترنحاً وهو ممدد على الأرض لعدة دقائق، قبل أن ينهض ويتوجه ركضاً إلى غرفة الملابس.

وأُعلن لاحقاً عدم عودته إلى الملعب بعد تطبيق بروتوكول الارتجاج الدماغي تجنباً لأي مضاعفات.

وبدا أن سبيرز تجاوز إصابة ويمبانياما بعدما تقدم بفارق 14 نقطة 93-79 قبل أكثر بقليل من ثماني دقائق على النهاية.

لكن ومع اقترابه من النهاية، افتقد صاحب الأرض إلى الدقة الهجومية، وكان غياب ويمبانياما، المتوج حديثاً بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الدوري، مؤثراً بشدة لينتزع بلايزرز فوزاً مستحقاً، بعدما أنهى الربع بتسجيله 27 نقطة مقابل 10 لمضيفه.

وكان سكوت هندرسون أفضل مسجلي بورتلاند برصيد 31 نقطة، فيما أضاف هوليداي 16 نقطة.

وقال هندرسون لشبكة "أن بي سي" بعد المباراة إن "كرة السلة دائماً ما تكافئ من يلعبون اللعبة بالطريقة الصحيحة".

وتقام المباراة الثالثة من أصل سبع ممكنة في بورتلاند الجمعة.

وفي المنطقة الشرقية، سجل تايريز ماكسي وفي دجيه إدجكومب ما مجموعه 59 نقطة، وقادا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى فوز خارج أرضه 111-97 على بوسطن سلتيكس، معادلاً السلسلة 1-1.

وسجل إدجكومب ست ثلاثيات من أصل 10 محاولات، وأنهى اللقاء برصيد 30 نقطة مع 10 متابعات وتمريرتين حاسمتين في فوز لافت لسيكسرز الذي كان متأخرا 13-26 في وقت مبكر من الربع الأول قبل أن يعود بقوة.

وكان ماكسي أيضاً حاسماً من خارج القوس، مسجلاً خمس ثلاثيات في طريقه لإنهاء اللقاء بـ29 نقطة.

وجاء هذا الفوز رداً على الخسارة القاسية 91-123 في المباراة الأولى الأحد، عقب أداء وصفه مدرب سيكسرز نيك نيرس بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال نيرس بعد الفوز الثلاثاء "أعتقد أننا لعبنا دفاعاً جماعياً أفضل بكثير الليلة"، مشيداً أيضاً بعزيمة فريقه بعد تقدم بوسطن مبكراً بفارق أكثر من 10 نقاط.

وكان جايلن براون أفضل لاعبي سلتيكس بتسجيله 36 نقطة، بينما كان جايسون تايتوم اللاعب الآخر الوحيد الذي سجل 10 نقاط أو أكثر (19)، في لقاء اكتفى خلاله أصحاب الأرض بـ35 محاولة ناجحة من أصل 89 طوال المباراة.

ومع تعادل السلسلة 1-1، تقام المباراة الثالثة في فيلادلفيا الجمعة.