بلينجهام يستثمر في نادي للكريكيت

لندن (رويترز)

أعلن نادي وارويكشاير كاونتي ​للكريكيت، أحد ملاك فريق برمنجهام فينكس، اليوم أن لاعب ⁠المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ​جود بلينجهام استحوذ على ​حصة ‌أقلية في الفريق.

وسيملك ⁠لاعب ​وسط ريال مدريد حصة تبلغ 1.2 في المئة من الفريق، ‌مع تركيزه بشكل رئيسي على ‌المشاريع ذات الطابع المجتمعي. وسيبقى وارويكشاير المساهم الأكبر ​بنسبة 50.4 في المئة، في حين تحتفظ شركة نايتهيد كابيتال مانجمنت بنسبة 48.4 في المئة. وقال ‌اللاعب البالغ ​من العمر 22 عاماً في بيان "أشعر أنني مدين بشيء ما لهذه المدينة". وأضاف "كنت ​محظوظاً ‌خلال ⁠نشأتي ‌بإتاحة ‌الفرصة لي لممارسة الكريكيت وكرة القدم، لكن ⁠بعض الأطفال لا يحظون ​بهذه الفرصة. ومن المهم بالنسبة لي أن أشارك في مبادرة كهذه لتسليط الضوء على أهمية ​توفير الفرص للأطفال".