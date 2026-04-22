الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
بلينجهام يستثمر في نادي للكريكيت

بلينجهام يستثمر في نادي للكريكيت
22 ابريل 2026 12:01

لندن (رويترز)
أعلن نادي وارويكشاير كاونتي ​للكريكيت، أحد ملاك فريق برمنجهام فينكس، اليوم أن لاعب ⁠المنتخب الإنجليزي لكرة القدم ​جود بلينجهام استحوذ على ​حصة ‌أقلية في الفريق.
وسيملك ⁠لاعب ​وسط ريال مدريد حصة تبلغ 1.2 في المئة من الفريق، ‌مع تركيزه بشكل رئيسي على ‌المشاريع ذات الطابع المجتمعي. وسيبقى وارويكشاير المساهم الأكبر ​بنسبة 50.4 في المئة، في حين تحتفظ شركة نايتهيد كابيتال مانجمنت بنسبة 48.4 في المئة. وقال ‌اللاعب البالغ ​من العمر 22 عاماً في بيان "أشعر أنني مدين بشيء ما لهذه المدينة". وأضاف "كنت ​محظوظاً ‌خلال ⁠نشأتي ‌بإتاحة ‌الفرصة لي لممارسة الكريكيت وكرة القدم، لكن ⁠بعض الأطفال لا يحظون ​بهذه الفرصة. ومن المهم بالنسبة لي أن أشارك في مبادرة كهذه لتسليط الضوء على أهمية ​توفير الفرص للأطفال".

