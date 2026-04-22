«أبيض الشاطئية» يدشن مشوار «الألعاب الآسيوية» بمواجهة إيران

22 ابريل 2026 12:06

دبي (الاتحاد)
يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشاركته في النسخة السادسة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية (سانيا 2026) بمواجهة المنتخب الإيراني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر الغد ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي السعودية وتايلاند.
وأختتم أبيض الشاطئية تحضيراته للمباراة بأداء بحصة تدريبية تحت قيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز وجهازه الفني المساعد وبمشاركة جميع اللاعبين.
ويٌمثل منتخبنا الوطني في البطولة 12 لاعباً، هم، حميد جمال، عبدالرحمن البلوشي ، وليد بشر ، محمد عبيد ، عثمان صفر ، أحمد علي ، كمال علي ، راشد عبيد، راشد عيد ، مصعب عمر ، أحمد بشر ، عبدالله عباس.
وكان منتخبنا الوطني قد أكمل استعداداته للبطولة بإقامة معسكر خارجي في مدينة تشيوانتشو الصينية، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية أمام منتخب الصين، حيث حقق الفوز في الوديتين الأولى والثانية بنتيجتي (3-1) و (3-2) على التوالي، بينما تعادل في الودية الثالثة (5-5).

