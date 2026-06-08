الإثنين 8 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يعزز الاستقرار بتجديد عقود الحوسني وشاهين وكمارا وكاتانيتش

الشارقة يعزز الاستقرار بتجديد عقود الحوسني وشاهين وكمارا وكاتانيتش
8 يونيو 2026 13:30

علي معالي (أبوظبي)
أعلن نادي الشارقة تجديد عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هم الحارس عادل الحوسني، والمدافع شاهين عبدالرحمن، والمهاجم عثمان كمارا، وذلك حتى 2028، فيما تم تجديد عقد المدافع الكرواتي مارو كاتانيتش، حتى 2030، وذلك ضمن خطط النادي لتعزيز الاستقرار الفني والمحافظة على العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد.
وتنتظر جماهير «الملك» تجديد التعاقد مع عناصر أخرى ومنها لوان بيريرا، في ظل المستوى المميّز الذي يقدمه اللاعب، إضافة إلى تعاقدات إضافية تمنح الفريق مزيداً من القوة، في ظل استمرار المدرب البرتغالي خوسيه مورايس على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد.
ويمثّل عادل الحوسني (36 عاماً)، أحد أبرز عناصر الاستقرار داخل الفريق، إذ يمتلك سجلاً طويلاً من الخبرة، ويمنح استمراره الجهاز الفني مزيداً من الاطمئنان في مركز حراسة المرمى، ونفس الشيء بالنسبة للمدافع شاهين عبدالرحمن (33 عاماً)، والذي يُعد حجر الأساس في خط الدفاع.
وعلى الصعيد الهجومي، يواصل الملك، رهانه على عثمان كمارا (25 عاماً)، الذي يمتلك إمكانات بدنية وفنية تجعله من العناصر القادرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، ويعكس قرار التجديد قناعة الجهاز الفني بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة خلال الاستحقاقات المقبلة، سواء عبر التسجيل أو صناعة الفرص.
ونجح المدافع كاتانيتش (22 عاماً)، منذ انضمامه إلى الفريق في فرض نفسه كأحد أهم عناصر خط الدفاع، بفضل رؤيته المميزة للملعب وقدرته على الربط بين الخطوط والتحكم في نسق المباريات، ما كان سبباً في التجديد معه، حيث يُنظر إليه باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية في المنظومة الفنية للشارقة.

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخرُّج طلاب البكالوريوس بجامعة الشارقة
هيفاء حسين: «إيليرا» تجمع العائلة في أبوظبي
خوسيه مورايس
لوان بيريرا
الشارقة
عادل الحوسني
آخر الأخبار
ميرنا نور الدين.. بطولة للمرة الأولى
الترفيه
ميرنا نور الدين.. بطولة للمرة الأولى
اليوم 16:24
مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يجمع بين الموسيقى الإماراتية والإيقاعات الأفريقية
الترفيه
مركز الفنون في «نيويورك أبوظبي» يجمع بين الموسيقى الإماراتية والإيقاعات الأفريقية
اليوم 15:55
"بيوند" تكشف عن «ذا ياردز» بقيمة 4 مليارات درهم في "سيتي أوف أرابيا"
اقتصاد
"بيوند" تكشف عن «ذا ياردز» بقيمة 4 مليارات درهم في "سيتي أوف أرابيا"
اليوم 15:45
شعار شرطة دبي
علوم الدار
"شرطة دبي" تحذّر من خطورة الوقوف وسط الطريق.. وتسجيل وفيات في حادث تصادم
اليوم 15:43
"بيورهيلث" تضع حجر الأساس لمستشفى "الكورنيش الجديد" في أبوظبي
علوم الدار
"بيورهيلث" تضع حجر الأساس لمستشفى "الكورنيش الجديد" في أبوظبي
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©