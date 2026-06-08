الشارقة يعزز الاستقرار بتجديد عقود الحوسني وشاهين وكمارا وكاتانيتش

علي معالي (أبوظبي)

أعلن نادي الشارقة تجديد عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هم الحارس عادل الحوسني، والمدافع شاهين عبدالرحمن، والمهاجم عثمان كمارا، وذلك حتى 2028، فيما تم تجديد عقد المدافع الكرواتي مارو كاتانيتش، حتى 2030، وذلك ضمن خطط النادي لتعزيز الاستقرار الفني والمحافظة على العناصر الأساسية استعداداً للموسم الجديد.

وتنتظر جماهير «الملك» تجديد التعاقد مع عناصر أخرى ومنها لوان بيريرا، في ظل المستوى المميّز الذي يقدمه اللاعب، إضافة إلى تعاقدات إضافية تمنح الفريق مزيداً من القوة، في ظل استمرار المدرب البرتغالي خوسيه مورايس على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد.

ويمثّل عادل الحوسني (36 عاماً)، أحد أبرز عناصر الاستقرار داخل الفريق، إذ يمتلك سجلاً طويلاً من الخبرة، ويمنح استمراره الجهاز الفني مزيداً من الاطمئنان في مركز حراسة المرمى، ونفس الشيء بالنسبة للمدافع شاهين عبدالرحمن (33 عاماً)، والذي يُعد حجر الأساس في خط الدفاع.

وعلى الصعيد الهجومي، يواصل الملك، رهانه على عثمان كمارا (25 عاماً)، الذي يمتلك إمكانات بدنية وفنية تجعله من العناصر القادرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، ويعكس قرار التجديد قناعة الجهاز الفني بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة خلال الاستحقاقات المقبلة، سواء عبر التسجيل أو صناعة الفرص.

ونجح المدافع كاتانيتش (22 عاماً)، منذ انضمامه إلى الفريق في فرض نفسه كأحد أهم عناصر خط الدفاع، بفضل رؤيته المميزة للملعب وقدرته على الربط بين الخطوط والتحكم في نسق المباريات، ما كان سبباً في التجديد معه، حيث يُنظر إليه باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية في المنظومة الفنية للشارقة.