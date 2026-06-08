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الرياضة

تأكيداً لتفوق الكوادر الإماراتية.. محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في مونديال 2026

تأكيداً لتفوق الكوادر الإماراتية.. محمد الكمالي رئيساً للجنة الانضباط في مونديال 2026
8 يونيو 2026 17:50

ميامي (وام)
كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"  المستشار الإماراتي محمد الكمالي، رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، برئاسة لجنة الانضباط في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في تأكيد جديد على المكانة الدولية التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية في المؤسسات الرياضية العالمية.جاء ذلك تقديراً لما يتمتع به الكمالي من خبرات وكفاءة واحترافية عالية، ولثقة الفيفا في قدرته على قيادة أعمال اللجنة خلال النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي تشهد إقامة 104 مباريات، بحضور جماهيري يقدر بالملايين في الملاعب، ومتابعة عالمية تصل إلى مليارات المشاهدين حول العالم.
من جانبه، أعرب المستشار محمد الكمالي عن اعتزازه الكبير بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، معتبراً أن هذا التكليف يعد مسؤولية وطنية ومهنية كبيرة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والالتزام.
وأكد أن المهمة لن تكون سهلة في ظل إقامة 104 مباريات رسمية دولية موزعة على ثلاث دول مختلفة، وما يصاحبها من حضور جماهيري ضخم بالملايين، ومتابعة عالمية بالمليارات، الأمر الذي يفرض على لجنة الانضباط العمل بأقصى درجات الكفاءة والسرعة والدقة.
وأشار إلى أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص، تملك قدرة استثنائية على التقريب بين الشعوب والثقافات، مؤكداً أن اللجنة ستعمل على أداء دورها بما يسهم في تحقيق الأهداف النبيلة للبطولة وترسيخ رسالتها الإنسانية والرياضية.
وأعرب عن فخره الكبير كإماراتي بهذا التكليف الدولي، وأنه سيبذل كل ما بوسعه لتمثيل الإمارات بالصورة المشرفة في هذا المحفل العالمي، مشيراً إلى أن ما تحققه الكوادر الوطنية من حضور في مختلف المؤسسات الدولية يعكس رؤية القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على الاستثمار في الإنسان الإماراتي وتمكينه من الوصول إلى المراكز القيادية، بما يرسخ مكانة الدولة وريادتها على الساحة العالمية في مختلف المجالات.

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