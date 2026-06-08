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الرياضة

المرزوقي يحرز «فضية دوفيل» الدولية لقفز الحواجز

المرزوقي يحرز «فضية دوفيل» الدولية لقفز الحواجز
9 يونيو 2026 01:02

دوفيل (وام)
أحرز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد "إنجوي دي لامور"، فضية منافسات الجائزة الكبرى لبطولة دوفيل فرنسا الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاث نجوم بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.
وأقيمت فعاليات البطولة من 4 إلى 7 يونيو الجاري، وحصد خلالها منتخب الإمارات المركز الثامن بمجموع 13 نقطة جزاء في جولتي منافسة الفرق على حواجز الـ1.50 متر، وتصدرها المنتخب الإيطالي بمجموع 6 نقاط جزاء.
وقدم فرسان منتخب الإمارات مشاركات قوية على مستوى الفرق والفردي في إحدى بطولات لونجين ـ دوري كأس الأمم الأوروبية، ضمن برنامج الإعداد المكثف الذي تقدمه إسطبلات الشراع لفرسان وخيول المنتخب بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بدعم وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، استعداداً لبطولة العالم للفروسية في آخن بألمانيا أغسطس 2026.
وشارك فرسان المنتخب في منافسة الفرق بصحبة خيول إسطبلات الشراع، وهم عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد "إنجوي دي لامور" (12 سنة)، ونجح في تقديم أداء مميز دون خطأ ضمن ثمانية فرسان فقط من أصحاب الخبرات الممتدة، وأبرز نجوم المنتخبات المشاركة، وحميد عبد الله خليفة مع الجواد "فونستي في دي هيفنك" (12 سنة)، وعبد الله محمد المري مع الجواد "بي بي اس فغريغور" (14 سنة)، وعبد الله حميد المهيري، مع الجواد "هودسن دي فاينس" (9 سنوات)، من خيول القفز بنادي الشارقة للفروسية، وأحمد السويدي بصحبة الجواد "فلونفلون" (11 سنة)، من خيول اسطبلات الشراع أيضاً.
وجاءت منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.55 متر، وتنافس فيها 59 فارساً وفارسة، وعبر الجولة الرئيسية 9 فرسان وصعدوا إلى جولة التمايز التي أكملها 7 فرسان دون خطأ، وجاء ثانياً الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، وسابعاً الفارس سالم أحمد السويدي.
وفازت بلقب البطولة الفارسة الفرنسية نينا مالفيه، وقدمت استعراضها مع الجواد "ديستن تو بي" (10 سنوات)، وأنهته في زمن بلغ 38.20 ثانية، ثم جاءت مشاركة الفارس عمر المرزوقي بصحبة الجواد "إنجوي دي لامور" (12 سنة)، وأكمل التمايز مسجلاً 39.02 ثانية وتوّج بكأس المركز الثاني، وحصد جائزة المركز الثالث الفارس الفرنسي جوليين ابيلارد، بزمن قدره 39.45 ثانية بصحبة جواده "هاكر دوج" (9 سنوات)، وجاء الفارس سالم أحمد السويدي، سابعا على صهوة الجواد "فلونفلون" (11 سنة)، بينما شارك الفارس عبد الله حميد المهيري في منافسة الجائزة الكبرى مع الجواد "هودسن دي فاينس" (9 سنوات)، وأنهى الجولة دون خطأ، برصيد نقطتي جزاء لتجاوز الزمن المسموح.

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