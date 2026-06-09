بمشاركة 10 لاعبين.. جاكوب يتوَّج بلقب «تحدي العقول» للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

تُوِّج الفلبيني أوستن جاكوب بلقب بطولة «تحدي العقول» للشطرنج لفئة المتحدين، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 10 لاعبين يمثلون 8 دول.

ونجح جاكوب في حسم اللقب بعد جمعه 5.5 نقطة من 9 جولات، متفوقاً بفارق كسر التعادل على اليمني بشير القديمي صاحب الميدالية الفضية، فيما حلّ الأذربيجاني حميدوف الله فردي ثالثاً ونال الميدالية البرونزية، بعدما تساوى اللاعبون الثلاثة في الرصيد ذاته.

وجاء الأذربيجاني أسلانوف أوميد في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، متقدماً على الأميركي إدوار هاكوبيان الخامس، فيما حلّ بافيل شكابينكو سادساً برصيد 4.5 نقطة.

واحتل المصري أمير محب المركز السابع برصيد 4 نقاط، متساوياً مع لاعب الإمارات عبدالرحمن الطاهر الذي جاء ثامناً، بينما حلّ الزامبي شارون رافائيل في المركز التاسع برصيد 3.5 نقطة، متساوياً مع لاعب الإمارات سافين سفر الله خان صاحب المركز العاشر.

وشهدت البطولة منافسات قوية ومستويات فنية متقاربة بين المشاركين، عكست أهداف البطولة في توفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير اللاعبين وصقل خبراتهم عبر الاحتكاك الدولي.

وحضر حفل الختام وتتويج الفائزين عبدالله المازمي، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس الجهاز الفني ورعاية الموهوبين ومدير البطولة، والدكتور مأمون صالح الضروس المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والمدربين والإداريين.وفي ختام البطولة، تقدم عبدالله المازمي بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل للبطولات والفعاليات الرياضية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثّل ركيزة أساسية لنجاح الأنشطة والبرامج التي ينظمها النادي.

وقال: «نتوجه بخالص الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على رعايته ودعمه المستمر، والذي كان له دور مهم في نجاح بطولة تحدي العقول وتحقيق أهدافها الفنية والتنظيمية، كما نثمّن جهود جميع المشاركين والكوادر التنظيمية التي أسهمت في إخراج البطولة بصورة متميزة».

وأضاف: «شهدت البطولة مستويات فنية متقاربة ومنافسات قوية حتى الجولة الأخيرة، وهو ما يعكس جودة اللاعبين المشاركين وأهمية مثل هذه البطولات في توفير فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات. ونتطلع إلى مواصلة تنظيم المزيد من الفعاليات النوعية التي تسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب وصقل قدراتها، بما ينسجم مع رؤية النادي في خدمة الشطرنج ودعم مسيرته».