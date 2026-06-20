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الرياضة

مونديال 2026.. هولندا تكتسح السويد وتقترب من دور الـ32

مونديال 2026.. هولندا تكتسح السويد وتقترب من دور الـ32
20 يونيو 2026 23:23

هيوستن (أ ف ب)
كشرت هولندا عن أنيابها وقطعت شوطاً كبيراً نحو الدور الـ32 من مونديال 2026، مع تحقيقها رقماً قياسياً بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة في النهائيات (14 من دون احتساب الخسارة بركلات الترجيح)، باكتساحها السويد 5-1 السبت في هيوستن ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة.
وكانت بداية هولندا مخيبة للآمال حيث اكتفت بتعادل أمام اليابان 2-2 رغم تقدمها مرتين، وبالتالي دخلت اللقاء السويد وهي مطالبة بالفوز، لاسيما أن الأخيرة اكتسحت تونس افتتاحاً 5-1.
نجح الهولنديون في تحقيق المطلوب بفضل ثنائية لكل من براين بروبي (5 و17) وكودي جاكبو (47 و54) وهدف للبديل كريسنسيو سامرفيل (89)، حاسمين مواجهتهم الأولى في المونديال ضد منتخب أوروبي منذ الانتصار الكبير على إسبانيا 5-1 عام 2014.
وبعدما عادلت الرقم الذي حققته البرازيل في نسختي 1958 (6) و1962 (6) وبداية نسخة 1966 (1) بتعادلها افتتاحاً، انفردت هولندا بالرقم القياسي لعدد المباريات من دون هزيمة في البطولة (باستثناء ركلات الترجيح) بعدما رفعته إلى 14 منذ خسارتها في نهائي 2010 أمام إسبانيا 0-1 بعد التمديد (9 انتصارات و5 تعادلات).
لكن عندما حققت البرازيل هذا الإنجاز في 1958 و1962 و1966، انتهى بها الأمر بإحراز لقب النسختين الأوليين.
صحيح أن "البرتقالي" خرج من نسختي 2014 و2022، لكن الإقصاء جاء في المرتين عبر ركلات الترجيح، التي لا تدخل في حسابات الهزائم بل تحسب كتعادل.
كما رفع المنتخب الهولندي عدد مبارياته المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات إلى 18 في إنجاز قياسي (هزيمته الأخيرة تعود إلى نسخة 1994 عندما هزمته بلجيكا 1-0 في أورلاندو).
ووصلت هولندا أيضاً إلى هدفها الـ101 في النهائيات التي خاضت فيها النهائي ثلاث مرات وخسرتها جميعها (1974 و1978 و2010).
وفي المقابل، فشل المنتخب السويدي في تحقيق فوزين تواليا في مستهل مشواره منذ عام 1958 عندما بلغ النهائي.
ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الـ12 إلى الدور الثاني إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، ما يجعل "البرتقالي" في موقف جيد قبل الجولة الأخيرة ضد تونس في 25 الحالي.

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