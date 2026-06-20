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الرياضة

ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف

ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف
21 يونيو 2026 02:19

تورنتو (رويترز)
سجل البديل دينيز أونداف هدفين, ليقود انتفاضة ألمانيا ​في فوز مثير 2-1 على كوت ديفوارفي الجولة الثانية من منافسات المجموعة ⁠الخامسة بكأس العالم لكرة القدم، ​ليضمن منتخب البلد الأوروبي مكاناً في ​أدوار ‌خروج المغلوب لأول ⁠مرة ​منذ فوزه باللقب في 2014.. وقبل استراحة الترطيب الأولى، وضعت ألمانيا الكرة في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف ‌بسبب خطأ تعرض له يحيى ‌فوفانا حارس مرمى كوت ديفوار.
وبعد استئناف اللعب بفترة وجيزة، وضع فرانك ​كيسي قائد كوت ديفوار الكرة في مرمى مانويل نوير. وفي وقت لاحق من الشوط الأول ألغى الحكم هدف الألماني كاي هافيرتز بداعي ‌وجود خطأ، لكن حظهم ​بدأ يتحسن في الشوط الثاني عندما سدد البديل أونداف الكرة في الشباك ليدرك التعادل. وضغطت ألمانيا ​بحثاً عن ‌هدف ⁠الفوز، ‌وكان أونداف هو ‌البطل مرة أخرى، إذ هز الشباك مجدداً في الدقيقة ⁠الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
تتصدر ألمانيا ​المجموعة الخامسة بست نقاط، بينما حافظت كوت ديفوار على رصيدها بثلاث نقاط بعد مباراتين. ويلتقي منتخبا الإكوادور وكوراساو في مدينة كانساس سيتي ​في وقت لاحق. 

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