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الرياضة

حارس كوراساو يقودها إلى النقطة الأولى بالتعادل مع الإكوادور

حارس كوراساو يقودها إلى النقطة الأولى بالتعادل مع الإكوادور
21 يونيو 2026 11:02

كانساس سيتي (أ ف ب)
قاد حارس المرمى إيلوي روم منتخب كوراساو إلى انتزاع أول نقطة في باكورة مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، بتصديه لـ 15 كرة في مواجهة الإكورادور (0-0) في كانساس، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال 2026 في أميركا الشمالية.
وفرض روم نفسه نجما للمباراة واختير أفضل لاعب فيها برقمه القياسي في عدد التصديات في الوقت الأصلي (15 بينها 6 في الشوط الأول) واقترابه بفارق تصدي واحد من الرقم القياسي في عدد التصديات في المونديال والمسجل باسم حارس المرمى الأميركي تيم هاورد خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا (1-2 بعد التمديد) في دور الـ16 من مونديال البرازيل 2014.
وهي النقطة الأولى لكوراساو بعد خسارتها أمام ألمانيا 1-7 افتتاحاً، كما هي الأولى للإكوادور بعد خسارتها أمام ساحل العاج 0-1، فتعقدت مهمتها في تخطي الدور الأول، حيث ستلاقي في الجولة الثالثة الاخيرة ألمانيا التي ضمنت صدارة المجموعة بهذه النتيجة بعد أن حجزت بطاقة التأهل بفوزها على ساحل العاج 2-1، فيما يحتل المنتخب الأفريقي المركز الثاني بثلاث نقاط.

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