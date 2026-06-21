حارس كوراساو يقودها إلى النقطة الأولى بالتعادل مع الإكوادور

كانساس سيتي (أ ف ب)

قاد حارس المرمى إيلوي روم منتخب كوراساو إلى انتزاع أول نقطة في باكورة مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، بتصديه لـ 15 كرة في مواجهة الإكورادور (0-0) في كانساس، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لمونديال 2026 في أميركا الشمالية.

وفرض روم نفسه نجما للمباراة واختير أفضل لاعب فيها برقمه القياسي في عدد التصديات في الوقت الأصلي (15 بينها 6 في الشوط الأول) واقترابه بفارق تصدي واحد من الرقم القياسي في عدد التصديات في المونديال والمسجل باسم حارس المرمى الأميركي تيم هاورد خلال مباراة بلاده ضد بلجيكا (1-2 بعد التمديد) في دور الـ16 من مونديال البرازيل 2014.

وهي النقطة الأولى لكوراساو بعد خسارتها أمام ألمانيا 1-7 افتتاحاً، كما هي الأولى للإكوادور بعد خسارتها أمام ساحل العاج 0-1، فتعقدت مهمتها في تخطي الدور الأول، حيث ستلاقي في الجولة الثالثة الاخيرة ألمانيا التي ضمنت صدارة المجموعة بهذه النتيجة بعد أن حجزت بطاقة التأهل بفوزها على ساحل العاج 2-1، فيما يحتل المنتخب الأفريقي المركز الثاني بثلاث نقاط.