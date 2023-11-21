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الآثار في العين تُوثق 2500 عام من الازدهار

الآثار في العين تُوثق 2500 عام من الازدهار
22 نوفمبر 2023 00:45

أبوظبي (الاتحاد)
تم الكشف خلال «مؤتمر الآثار 2023»، الذي أقيم في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، عن نتائج دراسات وأبحاث جديدة للمقابر والمدافن الأثرية في مدينة العين. 

وقدَّم عالم الآثار بيتر شيهان، مدير المباني التاريخية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان «2,500 عام من الازدهار والتبادل والانفتاح»، بحثاً عن المدافن التي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد في المؤتمر الذي نظَّمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومتحف زايد الوطني المقرَّر افتتاحه قريباً.

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وأشار شيهان إلى أنَّ اكتشاف مدافن في العين ترجع إلى تلك الحقبة التاريخية المبكِّرة يُعدُّ دليلاً على وجود مستوطنة بالقرب منها، وأنَّ وجود قنوات المياه الجوفية العميقة (الأفلاج) في هذه المنطقة يُقدِّم دليلاً إضافياً على نشوء واحة العين القريبة خلال تلك الفترة، وعلى تطوُّر المشهد الاجتماعي والتاريخي في منطقة العين، المدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي.

وعُثِر بالقرب من المدافن على قطع أثرية تتضمَّن أدوات زينة وأوعية زجاجية، ومجموعة كبيرة من أواني الشرب ذات الطراز الروماني. وتشكِّل هذه الاكتشافات الأثرية دليلاً على الروابط بين أرض دولة الإمارات قديماً ومنطقة البحر المتوسط، ومدى اتساع طرق التجارة بين مناطق العالم.

جزيرة السعديات
دائرة الثقافة والسياحة
أبوظبي
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