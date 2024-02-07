معرض 421 يستقطب مشاركة 20 فناناً من المنطقة والعالم

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظم القائمون على «برنامج شتاء 2024: تشابك ثقافي» جولة إعلامية في معرض 421 الجماعي، الذي يفتتح في 11 فبراير الحالي، ويشارك فيه أكثر من عشرين فناناً وفنانة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وهو المعرض الذي يُقام نتيجة برنامج الإقامة الفنية المنزلية الذي استمرت من ربيع 2020 إلى خريف 2023، وتضمنت الجولة التوقف عند المعرض الفردي «عدّ الأصابع» للفنانة المصرية هناء السجيني التي تشارك في برنامج التطوير الفني لهذا العام، حيث تم استعراض منحوتات معرض «عد الأصابع» الذي يضم العديد من المنحوتات الطينية التي تمثل عيادة الأطباء وانتظار المرضى فيها مما يشير إلى الحالة الإنسانية التي لمراجعي المستشفيات وبريق الأمل المنتظر للشفاء. وتحدثت الفنانة هناء السجيني عن الظروف الصحية التي ألمت بها، وكانت سبباً في إبداع فكرة المعرض الذي يضم أكثر من عشر محطات يمر فيها المنتظر دوره للكشف الطبي. وأشارت السجيني إلى أنها من عائلة فنية، حيث ورثت حب الفن عن والدها، وهذا أول معرض نحتي تشتغل عليه، وقد استخدمت فيه مادة الخزف.

وأضافت أن شغلها دائماً ما ينبع من تكوين الفكرة، فبعد وفاة والدها أصابها مرض عضال، وخلال المعالجة والتجربة المرضية التي مرت بها إلى أن شفيت جاءتها فكرة هذا المعرض، وهو يعبر عن تلك التجربة الإنسانية عبر أكثر من 200 قطعة خزفية تشكل في مجوعها منحوتات وهياكل سيريالية تحاكي مساحات الرعاية الصحية كغرف الانتظار، وممرات المستشفيات، وعيادات الأطباء. وتعيد الفنانة تخيلها من جديد، بحيث تشكل هذه المساحات فضاءات عميقة.

وترى الفنانة السجيني، أن التجربة المرضية هي التي أوصلتها لإنتاج هذا المعرض، حيث كان العمل الفني يأخذها من حالة الخوف التي مرت بها، فقد تحولت الأشياء المعروضة في العيادة الطبية إلى دافع للبحث، وفي الوقت نفسه أثارت تلك الحالة حس الفكاهة في عالم غريب عاشته كتجربة طبية في رحلة طويلة من العلاج كانت تنقلها فكرياً وفنياً. وفي تلك المحنة، خسرت أشياء وتعلمت أشياء أخرى كثيرة.