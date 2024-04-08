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عادل خزام يحصد جائزة أدبية عالمية عن «بريد الفيلسوف»

عادل خزام يحصد جائزة أدبية عالمية عن «بريد الفيلسوف»
8 ابريل 2024 22:56

أبوظبي (الاتحاد) أعلن قبل أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا عن فوز الشاعر الإماراتي عادل خزام بالميدالية الذهبية لمنظمة الكتاب العالمية المعروفة باسم (واو) The World Organisation of Writers (WOW)، وذلك في فئة النثر عن كتابه قيد الطبع «بريد الفيلسوف»، ومن المقرر أن تقوم مارجريتا آل محمدوفا، رئيسة منظمة كُتّاب العالم، بزيارة إلى الإمارات لتسليم الشاعر عادل خزام ميداليته الذهبية، حيث تعذر عليه السفر لتسلمها في أبوجا، كما ستوقع معه عقد نشر كتابه الفائز «بريد الفيلسوف»، ضمن سلسلة إصدارات المهرجان الذهبية، التي يتم نشرها عن طريق دار «ليفت» في موسكو.
وتحت شعار «نحن شعب الكوكب نفسه»، عقدت منظمة كُتّاب العالم (WOW) مؤتمرها الأول، الذي نظمته بالمشاركة مع اتحاد الكتاب الأفارقة (PAWA)، ورابطة المؤلفين النيجيريين (ANA)، وجمعية شعوب أوراسيا، بالعاصمة النيجيرية أبوجا، من 4 إلى 6 أبريل الجاري. وشهد المؤتمر كذلك الاحتفاء بيوم الشعر العالمي، وتوزيع جوائز الدورة السابعة لمهرجان أوراسيا الأدبي، وتكريم الفائزين بمسابقة المنظمة في دورتها الأولى، وتخلل ذلك قراءات شعرية، وحلقات نقاشية، وحفلات فولكلورية.

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