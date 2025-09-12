جلسات نقاشية وحوارات مبتكرة في «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية»

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» 2025، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، على مدار يومي 14 و15 سبتمبر، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، أبوظبي تحت شعار «إعادة تخيّل الإبداع العربي: الابتكار في السرد وتعزيز تفاعل الجمهور».

يهدف الكونغرس إلى دعم مسيرة الاقتصاد الإبداعي العربي للارتقاء بمكانته عالمياً، من خلال إعادة صياغة ملامح السرد وتعزيز دور أبوظبي والإمارات كمحرك للابتكار الثقافي.

ويطرح الحدث برنامجاً حافلاً من الجلسات التي تتناول موضوعات مثل قوة السرد الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي، وأهمية الأصالة والتنوع في مواجهة تسارع التكنولوجيا، ودور المرأة في إعادة تشكيل السرد الإبداعي، إضافة إلى فرص نمو سوق الكتب الصوتية باللغة العربية.

يُفتتح الكونغرس بجلسة رئيسة مع معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عنوانها «الإبداع العربي وصياغة الحوار الثقافي العالمي»، حيث ستسلط الضوء على تنامي الطلب العالمي على المحتوى والسرديات العربية، بما يعزز مكانة الإبداع العربي كقوة مؤثرة في ترسيخ التفاهم الثقافي والتبادل المعرفي. وسيعرض معالي المبارك كيف تسهم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، من خلال استراتيجياتها المدروسة في تمكين هذا التوجه، بما يتيح للمبدعين العرب المساهمة في مدّ الجسور بين الثقافات، وطرح رؤى مبتكرة في المشهد الإبداعي العالمي، بما يعزّز من ترابط المجتمعات ويعمّق قيم التفاهم الإنساني.

ويستكمل الحدث برنامجه بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من روّاد الصناعات الإبداعية والتقنية من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور وفود دولية وخبراء يمثلون أبرز الشركات والعلامات العالمية في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والثقافة والفنون. كما سيكشف الحدث عن تقارير جديدة حول الصناعات الإبداعية العربية وأثرها الاقتصادي حتى عام 2030، ما يمنح صناع القرار والمستثمرين رؤى عملية وفرصاً استثمارية مبتكرة.

وقال الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي توسيع نطاق الكونغرس ليواكب تحولات الخطاب في عصر الذكاء الاصطناعي، ويدعم رؤية أبوظبي لترسيخ ريادتها إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الحيوي، حيث تتكامل الثقافة مع الاقتصاد لفتح آفاق واسعة للنمو والابتكار».

وأضاف: «يمثل الكونغرس منصة معرفية رائدة تقدم رؤى وتوصيات عملية لتعزيز القيمة الاقتصادية للصناعات الإبداعية وترسيخ الحضور الثقافي العربي عالمياً، مع إتاحة الفرصة للمواهب لاكتساب الخبرات والتواصل مع أبرز العقول المبدعة».

كما يشهد الحدث إطلاق مبادرة «كونغرس الشباب» التي توفّر مساحة تفاعلية لطلاب الجامعات والمهنيين الشباب، عبر ورش عمل لبناء القدرات، بالإضافة إلى جائزة «ابتكار الشباب» المدعومة من أحد شركاء الكونغرس الرئيسيين، «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع إبداعية وتقنية تدعم اللغة العربية، بما يعزز فرص الشباب في تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات السحابية.