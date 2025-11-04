«دار البر» تشارك في معرض الشارقة للكتاب

الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

دبي (وام)
تشارك جمعية دار البر في الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، عبر جناح تعرض من خلاله مجموعة من الإصدارات الجديدة والمتنوعة.وأوضحت «دار البر» أنها تشارك هذا العام بعدد من الإصدارات التراثية والمحققة التي تطبع لأول مرة، من أبرزها كتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالك» في ستة مجلدات، وكتاب القاضي أبي الفضل عياض، وكتاب مسند حديث موطأ إمام دار الهجرة للإمام مالك مع تخريج الإمام أبي القاسم عبد الرحمن الجوهري، إلى جانب مجموعة من المؤلفات التراثية القيّمة. وتعرض الجمعية عدداً من الإصدارات المعاصرة، من بينها كتاب المستحضرات والتقنيات المطبقة على الجلد، الذي يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بالمستحضرات المستخدمة على الجلد. وقال يونس سعيد الزعابي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الثقافة والبحوث في الجمعية، إن جمعية دار البر تحرص على المشاركة السنوية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يعد من أبرز المعارض الإقليمية والعالمية المتخصصة، ومن أهم الفعاليات الثقافية التي تحتفي بالكتاب والثقافة والمعرفة على المستويين المحلي والدولي.
 

دار البر
