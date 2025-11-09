الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

توقيع كتاب «الرحم الاصطناعي» لجمال السويدي في «الشارقة للكتاب»

جمال السويدي ومحمد المر خلال توقيع الكتاب (وام)
10 نوفمبر 2025 01:14

الشارقة (وام)

شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، توقيع معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، على كتابه الجديد بعنوان «الرحم الاصطناعي: عالم ما بعد التكاثر البشري»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 44 المقامة تحت شعار «بينك وبين الكتاب». وأعقبت حفل التوقيع، ندوة فكرية موسّعة ناقشت أبعاد الكتاب العلمية والاجتماعية والأخلاقية، بحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين والمفكرين.
وأكد الدكتور السويدي في كلمته أن الكتاب يتناول تطور تقنية الأرحام الاصطناعية وتأثيراتها المستقبلية على الإنسان والمجتمع، موضحاً أن هذه التقنية قد تمثّل ثورة طبية في علاج العقم وحماية النساء من مخاطر الحمل، لكنها تثير أيضاً تساؤلات أخلاقية ودينية وقانونية تستدعي نقاشاً عالمياً وتنظيماً دقيقاً.
وشهدت الندوة مداخلات من عدد من الباحثين، بينهم الدكتور عبدالله العوضي، والدكتورة نورة ناصر الكربي، والدكتور خالد بن ققه، الذين أجمعوا على أن الكتاب يُشكِّل إضافة فكرية نوعية تطرح رؤية علمية وإنسانية متوازنة لقضية تمسّ مستقبل البشرية. وأكد المشاركون أن «الرحم الاصطناعي» يعدّ أحد أبرز الإصدارات الفكرية لعام 2025، لطرحه المُتعمِّق للعلاقة بين العلم والدين والأخلاق في عصر التحولات التكنولوجية الكبرى.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة عبدالرحمن بن محمد العويس الثقافية
«الموارد البشرية»: 152 مركز أعمال معتمداً على مستوى الدولة
جمال السويدي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
الشارقة
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©