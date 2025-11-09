بدور القاسمي تترأس الاجتماع الخامس لمجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)



ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة «هيئة الشارقة للكتاب»، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الهيئة في مقرها بالشارقة، بمشاركة أعضاء المجلس وعدد من كبار التنفيذيين، لمناقشة أبرز منجزات الهيئة خلال عام 2025، واستعراض خطتها الاستراتيجية للعام المقبل 2026.

وحضر الاجتماع كلٌّ من أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، ويونغسوك تشي، رئيس مجلس إدارة إلسيفير، وجون إنغرام، رئيس مجلس إدارة شركة إنجرام للمحتوى، وماركوس دول، نائب رئيس مجلس أمناء بن أميركا (عبر الاتصال المرئي)، وغوراف شريناغيش، الرئيس التنفيذي في الهند وجنوب شرق آسيا وعضو اللجنة التنفيذية العالمية في بنغوين راندوم هاوس.

كما حضر الاجتماع عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، والدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وفهد المعمري، رئيس مجلس إدارة مكتبة الإمارات، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة ورئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين ومدير جمعية الإمارات لإدارة الحقوق، وعبدالعزيز تريم.



الريادة الثقافية

في كلمتها الافتتاحية، أشادت سمو الشيخة بدور القاسمي بجهود أعضاء المجلس وفريق العمل في مواصلة تعزيز مكانة الشارقة العالمية كمركز رائد للمعرفة والثقافة والإبداع، مؤكدة أن العام الجاري شكّل محطة مفصلية في مسيرة الهيئة وصناعة النشر العربي.

وقالت سموها: «تؤكد الشارقة مجدداً ريادتها في بناء جسور التواصل الثقافي العالمي، سواء من اتفاقية الشراكة التاريخية مع اليونسكو لتحويل أرشيفها العالمي إلى صيغة رقمية تحفظ ملايين الصفحات من ذاكرة الإنسانية، إلى شراكاتنا الأكاديمية والثقافية مع كبرى الجامعات في البرتغال وإيطاليا».

وأضافت سموها: «تحوّل مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة إلى أحد أهم المنصات العالمية لتبادل الحقوق والتعاون المهني، فيما تواصل مبادرات مثل «مسار الابتكار» التابع لصندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر» رسم ملامح مستقبل النشر الرقمي. هذه الإنجازات تعكس التزامنا الجماعي بتمكين المعرفة، وتعزيز الحضور العربي، وترسيخ دور الشارقة كمحرك للابتكار والتبادل الثقافي في العالم».



إنجازات ومبادرات

وقدّم أحمد بن ركاض العامري خلال الاجتماع عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات الهيئة خلال العام، واستعرض ملامح رؤيتها للمرحلة المقبلة. وشملت أبرز محطات 2025 توقيع اتفاقية رقمية مع منظمة اليونسكو لتوثيق وأرشفة أرشيفها العالمي، ودمجه ضمن منظومة مكتبات الشارقة العامة، في مشروع يؤكد ريادة الإمارة في صون المعرفة والموروث الثقافي الإنساني. كما عرض إنجازات وكالة الشارقة الأدبية التي شملت توقيع أكثر من 30 اتفاقية حقوق ترجمة إلى 10 لغات، وتطوير نظام إدارة الحقوق الجديد، الذي سهّل عمليات البيع والشراء وعزّز تمثيل الكتّاب عالمياً.

وشهد العام افتتاح مركز الدراسات العربية في جامعة كويمبرا البرتغالية، والإشراف على رقمنة مكتبة جوانينا التاريخية، بما يعزّز التعاون الثقافي والأكاديمي بين الشارقة وأوروبا. وسجّل مؤتمر الناشرين الدولي في الشارقة هذا العام أنجح دوراته بمشاركة 1599 ناشراً ووكيل حقوق أدبية من 116 دولة، ليكرّس مكانة الشارقة كعاصمة عالمية للنشر، كما واصل معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 44 تأكيد موقعه كأكبر معرض في العالم على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام الخامس على التوالي. واستعرض الاجتماع كذلك تحديثات الأداء في الإدارات والجهات التابعة للهيئة، حيث قدّم سيف الزري، المدير التنفيذي للتحول الرقمي في هيئة الشارقة للكتاب عرضاً حول أنظمة إدارة علاقات المتعاملين، ومؤشرات الأداء، التي عززت كفاءة العمل المؤسسي وجودة الخدمات.



مسار الابتكار

وقدّمت إيمان بن شيبة، مدير إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية في هيئة الشارقة للكتاب، تقريراً حول تطورات مسار الابتكار التابع لصندوق «أنشر»، مشيرة إلى أن دورة 2026 ستُركِّز على الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات التحرير والترجمة والتسويق والتحريك البصري.

كما استعرض المجلس أيضاً مؤشرات الأداء في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر. وأقرّ خطة عمل الهيئة لعام 2026، والتي تتضمن أجندة ثرية بالفعاليات والمشروعات الجديدة.

واختتمت سمو الشيخة بدور القاسمي الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق مستهدفات الخطة الجديدة، قائلة: «طموحنا في العام 2026 هو ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لصناعة النشر، وقيادة الابتكار الثقافي والتقني في المنطقة والعالم».



قرن من المعرفة

في ختام الاجتماع، تم إهداء كتاب «مكتبات الشارقة - قرن من المعرفة»، الصادر عن دار «سراب»، العلامة الأحدث التابعة لمجموعة كلمات، إلى أعضاء المجلس، تلاه جولة في استوديوهات «شين» الجديدة في مقر مدينة الشارقة للنشر، والمزودة بغرف تسجيل والتعليق الصوتي والدبلجة، بالإضافة إلى غرفة مخصصة لإنتاج برامج الحديث الصوتي (بودكاست)، والمجهزة بأحدث التقنيات لخدمة صنّاع المحتوى والإعلاميين.