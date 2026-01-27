الذكاء الاصطناعي يعزز المعرفة ولا يلغي القراءة

القاهرة (الاتحاد)



نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة حول القراءة في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تتواصل فعالياته.

شارك في الندوة التي أقيمت على منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمعرض حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى مصر المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، والكاتبة المتخصصة في أدب الطفل سماح أبوبكر عزت، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين ورواد المعرض.

وأكد حمد عبيد الزعابي أن القراءة كانت وستظل الأساس في بناء الإنسان الواعي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة يمثلان أدوات داعمة لتعزيز المعرفة لا بديلاً عن القراءة أو العقل الإنساني.

واستعرض النموذج الإماراتي الرائد في ترسيخ ثقافة القراءة، مشيراً إلى القانون الوطني للقراءة وتخصيص شهر القراءة في مارس من كل عام إضافة إلى مبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وأشاد بالمشاركة المصرية الواسعة في هذا التحدي الحضاري.

ونوه بالرؤية الثقافية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن الكتاب كان ولا يزال ركيزة أساسية في بناء الحضارة والإنسان مستشهداً بمقولته الخالدة «إن الكتاب هو وعاء العلم والحضارة».

وأكد أن هذه الرؤية تواصلت وتعززت بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تحولت الثقافة إلى مشروع دولة والقراءة إلى سياسة حضارية والاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار في عقل الإنسان وقدرته على صناعة المستقبل.