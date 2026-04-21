«السركال» يجمع 20 غاليري في معرض «Déjà vu» الأول من نوعه في الإمارات

دبي (الاتحاد)

يفتتح «السركال» يوم السبت المقبل، الموافق 25 أبريل، معرض «Déjà Vu» الجماعي في مبنى «كونكريت» بقلب السركال أفنيو، في مبادرة فنية تهدف إلى دعم صالات العرض المحلية وفتح آفاق تجارية جديدة لها في ظل التحديات الراهنة.

يستمر المعرض لمدة 14 يوماً، ويشكل منصة استثنائية تجمع أكثر من 50 فناناً تُمثلهم 20 غاليري من أبرز مساحات الفن المعاصر في دولة الإمارات.

وقد تولى مهمة التقييم الفني للمعرض فريق متخصص يضم كلاً من كيفن جونز، المدير الفني للسركال، وندى رضا، مديرة مؤسسة السركال للفنون، وزينة زعرور، مديرة البرامج والقيّمة الفنية في السركال أفنيو.



رؤية فلسفية في ثلاثة مسارات

يستلهم المعرض فكرته من عمل فني للفنان رائد ياسين أُنتج عام 2016 يحمل الاسم ذاته، حيث يطرح تساؤلات حول عبثية التكرار وتناقضاته.

وتتوزع الأعمال المشاركة على ثلاثة محاور رئيسية: «الغرابة الموحشة»: استكشاف لحظات الارتباك السريالي والفجوة بين الواقع والوهم. و«العبثية التاريخية» وهي بمثابة تأمل الذاكرة الجمعية وتأثير الصراعات الجيوسياسية على استعادة الذكريات، انطلاقاً من مقولة ماركس حول تكرار التاريخ كمأساة ثم مهزلة. وأخيراً «الانزلاق اللغوي» الذي يبحث في هشاشة التواصل وفقدان الكلمات لمصداقيتها عند تضارب الروايات.



نخبة من الفنانين المعاصرين

يضم المعرض أعمالاً لمجموعة بارزة من الفنانين، من بينهم: سميرة عباسي، صادق الفراجي، نبيل عناني، عمار العطار، ميرنا بامية، لبنى شودري، صامويل فوسو، أناهيتا رازمي، لاريسا صنصور، ميثو سين، سحر شاه، مجموعة «Slavs and Tatars»، لانتيان شيه، ورائد ياسين.

الجدير بالذكر أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور في مبنى «كونكريت» حتى الثامن من مايو 2026، حيث يستقبل الزوار يومياً حتى الساعة العاشرة مساءً.