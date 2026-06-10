مايو 2026 ثاني أكثر الشهور حرارة في العالم

قال برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن درجات الحرارة المسجلة عالمياً ​في مايو هذا العام هي ثاني أعلى حرارة تسجل في ذلك الشهر منذ بدء تسجيل البيانات ⁠وذلك بتأثير مزدوج من تغير المناخ وظاهرة النينيو مما ​رفع متوسط درجات حرارة اليابسة والبحر.

سُجلت في ​مايو 2024 أعلى درجة ⁠حرارة ​في ذلك الشهر منذ بدء السجلات عام 1940.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في الشهر الماضي 1.42 درجة مئوية فوق المتوسط في القرن ‌التاسع عشر قبل الثورة الصناعية.

كما شهدت أوروبا الغربية ‌واحدة من أشد موجات الحر التي جرى تسجيلها على الإطلاق مطلع هذا العام.

وقال البرنامج ​إن موجة الحر الشديدة في أوروبا جاءت متوافقة مع توقعات العلماء بشأن كيفية تأثير تغير المناخ على القارة التي تشهد أسرع وتيرة ارتفاع لدرجات الحرارة في الكوكب.

سجلت أجزاء ‌من المحيط الهادي ارتفاعاً ​استثنائياً في درجات الحرارة مع تحولها نحو ظروف ظاهرة النينيو.



من ⁠المتوقع أن ‌يتشكل نمط الطقس المعروف ‌باسم النينيو في الأشهر المقبلة وأن يفضي إلى أحوال جوية متطرفة حول ⁠العالم.



