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لطيفة تتعاون مع الرحباني في 6 أغنيات

خلال تصوير أحد الكليبات (من المصدر)
21 سبتمبر 2023 01:33

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الفنانة لطيفة من تسجيل ميني ألبوم غنائي بعنوان «غراميات»، تعاونت فيه مع الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، ويضم 6 أغنيات من أشعار الرحباني وأحمد فؤاد نجم، فيما تقدم أغنيتين للمرة الأولى من أشعار عبد الوهاب محمد، ومن المقرر طرحه نهاية العام الجاري.
وقالت لطيفة، إنها تواصل طرح أغاني ألبومها «لطيفة 2023» ويضم 10 أغنيات باللهجة المصرية، اختارتها لتتناسب مع الأجواء الصيفية، والتنوع الموسيقي مع الأجيال المختلفة، ويتميز الألبوم بأفكار جديدة في الكلمات والألحان، وتعاونت خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء، ومنهم أحمد مرزوق، عصام شعبان، وكريم حكيم، ومن الملحنين شريف إسماعيل، مصطفى الشعيبي، ومحمد يحيى.
وحول إصرارها على تصوير أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب، أوضحت أن الأغاني المصورة توثق العمل الموسيقي وتؤرخ له، وتظل في ذاكرة الجمهور، وتساهم فى الانتشار بشكل كبير، بالرغم من التكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأعربت لطيفة عن سعادتها بمنحها درع التميز من وزارة الثقافة التونسية، وتكريمها من حياة قطاط القرمازي وزيرة الثقافة التونسية، كواحدة من الفنانات الأكثر تأثيراً ودعماً لقضايا بلادها في المحافل الدولية.

لطيفة
زياد الرحباني
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