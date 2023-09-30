آن هاثاواي.. ثروة هائلة ومنازل تاريخية

عزة يوسف (القاهرة)

استطاعت الممثلة الأميركية آن هاثاواي الحاصلة على الأوسكار، أن تحفر اسمها في سجلات تاريخ السينما بأدائها المتميز لتصبح واحدة من أعلى الممثلات أجراً في العالم، حيث ذكر موقع «The Richest» الكندي، أن ثروة هاثاواي، 41 عاماً، تقدر بـ80 مليون دولار أميركي، مما انعكس على ما تمتلكه من عقارات رائعة، ومنها:

منزل كاليفورنيا الريفي

بُنى المنزل عام 1906، وصممه المهندس المعماري الشهير مايرون هانت على الطراز السويسري، وتبلغ مساحته 3500 قدم مربع، ومجهز بـ3 غرف نوم و4 حمامات وغرفة موسيقى ومكتبة ثرية، بالإضافة لـ3 مدافئ حجرية.

منزل كاليفورنيا الريفي

وتتميز غرفة المعيشة بأثاث إيطالي، من منتصف القرن من تصميم كارلو دي كارل، يشع دفئاً وجاذبية، كما تضيف المدفأة العتيقة لمسة من سحر القِدم، وتعد غرفة الموسيقى من أبرز أجزاء المنزل فهي ركن من قاعة رقص كانت موجودة سابقاً، وتحتوي على بيانو وأرائك وكرة عاكسة من القرن الـ20.

مزرعة في كونيتيكت

أنفقت هاثاواي 2.7 مليون دولار لشراء مزرعة على الطراز الإنجليزي بُنيت عام 1920 على مساحة 4,561 قدماً مربعاً في ولاية كونيتيكت، وهي مزيج من الهندسة المعمارية التقليدية والرفاهية المعاصرة، تضم 5 غرف نوم بنوافذ كبيرة وأسرة فخمة، و6 حمامات ومكتبة، ويضم الجناح الرئيسي سطحاً خاصاً من الخشب الأحمر مع إطلالة على الحديقة، وتحتوي غرفة المعيشة على أبواب فرنسية وأسقف مغطاة وأرائك فخمة، وتتميز غرفة الطعام بمدفأة حجرية عملاقة.

مزرعة في كونيتيكت

بنتهاوس في نيويورك

يقع المنزل الذي يقدر بـ2.5 مليون دولار في قلب مانهاتن ويتمتع بإطلالات خلابة على المدينة ونوافذ من الأرض إلى السقف تغمر المكان بالضوء الطببعي، كما يتميز بالأثاث الأنيق الذي يعطي أجواء حديثة وجاذبة.