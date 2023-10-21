4 طرق.. لتحقيق الأمنيات

عزة يوسف (القاهرة)

يقضي الكثيرون فترات طويلة في تخيل أحلامهم وأمنياتهم دون فعل شيء حقيقي لتتحول إلى حقيقة، إلا أن موقع «Me Quilibrium» الأميركي قدم بعض الطرق التي تساعدك على تحقيق ما تتمنى، ومنها:

التحديد

تنبعث الأمنيات من داخل النفس، فقد تكون رغبة عميقة منذ الطفولة أو احتياجاً لتحقيق شيء ما. لذا، حدد ما تصبو إليه واسأل نفسك عما إذا كان تحقيق ذلك سيجعلك سعيداً أم لا.

النتيجة

إن تخيل أمنيتك وقد تحققت بالمشاهد والأصوات والمشاعر وحتى الروائح يساعد في بناء ثقتك بها ويحفزك على تحقيقها، ويمكنك الاستعانة بهذا التخيل كلما شعرت بانخفاض همتك.

اكتشاف العقبات

يميل البعض أحياناً إلى وضع العقبات أمام تحقيق أمنياتهم، ربما بدافع الخوف أو عدم الثقة الكافية في أنفسهم وقدراتهم، ويكمن الحل في اكتشاف العقبات أو السلوك أو المشاعر التي تعيقك ومحاولة تخطيها، إما بكتابة أفكارك أو التحدث مع صديق والتحلي بالإيمان في الذات.

التخطيط

من أهم التقنيات لتحقيق أمنياتك وضع خطة مناسبة للوصول لهدفك، وهو ما يتضمن تقسيم الأمنية الكبيرة إلى أهداف أصغر، ووضع خطوات عمل محددة لكل جزء من العملية، ما يؤدي إلى تقليل الارتباك الذي يحدث بسبب المشاريع أو الأحلام الكبيرة من خلال عمل انتصارات كبيرة بمكاسب صغيرة.