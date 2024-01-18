«صحراء الإمارات».. حدث رئيس في الأفلام العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استمد أبرز منتجي ومخرجي وممثلي الأفلام في «هوليوود» و«بوليوود» إلهامهم من طبيعة الإمارات ومواقعها المهيبة وأجوائها الشتوية الخلابة، لتصوير أعمالهم السينمائية، حيث شكلت صحراء الإمارات بفضل ما تتمتع به من كثبان رملية ساحرة، وجهة مفضلة لصناع السينما من أنحاء العالم، وأصبحت صحراء ليوا والوثبة والعين ودبي حدثاً رئيساً في الأفلام العالمية.



تجربة ناجحة

«مهمة مستحيلة: الحساب الميت - الجزء الأول»، من أبرز الأفلام التي عُرضت عام 2023، للنجم العالمي توم كروز والمخرج كريستوفر ماكويري، وتم تصويره في أبوظبي التي شهدت تصوير عدد من مشاهد الفيلم الرئيسة في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد وصحراء ليوا. وهي المرة الثانية التي يقع فيها الاختيار على أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة الفيلم العالمي، وذلك بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد القفز بالمظلة في فيلم «مهمة مستحيلة: السقوط» والذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2018.

وتركزت معظم مشاهد تصوير «مهمة مستحيلة: الحساب الميت» على صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي.



رمال ذهبية

وأعرب توم كروز عن سعادته البالغة لتواجده للمرة الثانية في أبوظبي، لتصوير الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة، مشيراً إلى أنه دائماً ما يقضي وقتاً ممتعاً في أبوظبي خلال تصوير أعماله، ووجد أن العاصمة الإماراتية مكاناً مناسباً ومميزاً لقضاء العطلات، ووجهة مثالية لتصوير الأفلام، لما تتمتع به من تطور ونهضة عمرانية، وتقنيات فنية حديثة، ومواقع تصوير احترافية، ووجهات سياحية وترفيهية متميزة. وهذا ما جعله يعيد تجربة تصوير «مهمة مستحيلة» الجزء السابع في مطار أبوظبي الأيقوني، وصحراء ليوا الخلابة التي تتميز برمالها الذهبية.



كوكب رملي

وبعدما تم تصوير المغامرة الملحمية والفيلم الحائز جتئزة الأوسكار Dune - «كثيب»، في صحراء ليوا بأبوظبي على مدار 11 يوماً بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، وtwofour54، عاد طاقم عمله في إلى العاصمة الإماراتية لتصوير الجزء الثاني، وتظهر صحراء ليوا التي شهدت تصوير مشاهد من الفيلم على مدار شهر تقريباً، كموقع مثالي لتصوير الكوكب الرملي الشهير «أراكيس».

مدينة ساحرة

ووصف المخرج دينيس فيلنوف العاصمة أبوظبي، بالمدينة الساحرة بكل تفاصيلها، حيث تتمتع بأماكن سياحية خلابة، ومرافق ترفيهية متميزة، وصحراء آسرة، وكل هذه العناصر جعلتها وجهة رئيسة للعودة مجدداً لتصوير الجزء الثاني من فيلم «ديون».



جمال أخاذ

ولفت هانز فرايكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، إلى أن دينيس فيلنوف حين زار أبوظبي للمرة الأولى بحثاً عن موقع تصوير مناسب لكوكب «أراكيس» في فيلمه الشهير، ذُهل بروعة المناظر الطبيعية الصحراوية في الإمارة، فكانت بدون منازع الاختيار المثالي للأحداث الرئيسة في الفيلم الذي حقق نجاحاً عالمياً في جزئه الأول، بانتظار تحقيق النجاح نفسه في الجزء الثاني، الذي يظهر روعة صحراء ليوا وجمالها الأخاذ.



ريادة عالمية

وأشار المنتج منصور اليبهوني الظاهري، مدير شركة «فيلم جيت»، إلى أن الإمارات أصبحت وجهة مثالية لتصوير الأفلام العالمية، لما تتمتع به من بنية تحتية مميزة، ومواقع تصوير حديثة، ومرافق ترفيهية وسياحية متنوعة وكثبان رملية خلابة ومميزة، وهدفنا في «فيلم جيت» من خلال الأفلام التي يتم تنفيذها، إبراز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج والتصوير، إلى جانب إبراز المواقع الخلابة التي لم تستهلك سينمائياً بعد في عمليات التصوير.

ترفيه آسر وسط المواقع السياحية

النجم البوليوودي سلمان خان الذي صور في صحراء ليوا والوثبة والعين، عدداً من أفلامه الشهيرة، أبرزها Buharat - «بهارات»، أكد أن أبوظبي هي بمثابة بيته الثاني، حيث يستمتع بوجوده فيها خلال تصوير أفلامه، وبقضاء وقت ترفيهي في مرافقها السياحية المتنوعة. وأعرب عن سعادته بتصوير مجموعة من أفلامه بدعم من twofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام، في مواقع متنوعة من العاصمة، وفي صحرائها الخلابة التي تحتضن تصوير مشاهد الأكشن والحركة، لتظهر في الأفلام بصورة مبهرة.



وجهة مثالية

ذكر الممثل سايمون بيج أن زيارته الأولى إلى الإمارات كانت عام 2011، خلال تصوير الجزء الرابع من «المهمة المستحيلة: بروتوكول الشبح»، ووجد أنها مكان مثالي لتصوير الأفلام، وعاد مجدداً عام 2023، ليصور في أبوظبي مشاهد الجزء السابع من «مهمة مستحيلة» في مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا، وأكد أنه أُعجب بالتطور العمراني والمباني الشاهقة، وانبهر عند زيارة جامع الشيخ زايد الكبير، وجزيرة ياس بمرافقها الترفيهية الرائعة.



أفلام متنوعة

على مدى سنوات، تم إنتاج وتصوير أفلام متنوعة اتخذ صناعها من صحراء الإمارات موقعاً رئيساً لتصوير معظم مشاهدها، منها: «تحت الأرض 6» بطولة رايان رينولدز وميلاني لوران، وإخراج مايكل بي، و«حرب النجوم: القوة تنهض» بطولة هاريسون فورد وديزي ريدلي، وإخراج جاي جاي أبرامز، و«ديشوم» بطولة جون أبراهام، وفارون داوان، وجاكلين فرنانديز، وإخراج روهيت داوان، و«بانغ بانغ» بطولة هريتيك روشان وكاترينا كايف وإخراج سيدهارت أناند، و«بيبي» بطولة أكشاي كومار وإخراج نيراج بنداي.

الصحراء والكورنيش و«السعديات» و«اللوفر»

الممثل الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان - الشهير بأدواره في سلسلة «جيمس بوند»، صور أحدث أفلامه The Misfits - «غريبو الأطوار» في صحراء العين ودبي، وعدد من مواقع أبوظبي المتنوعة منها كورنيش أبوظبي، وجزيرة السعديات، ومتحف اللوفر، والذي تولت إنتاجه «فيلم جيت» الإماراتية، وشارك فيه نخبة من النجوم العالميين أبرزهم تيم روث، نيك كانون، جيمي تشونغ، هيرميون كورفيلد، والتايلاندي مايك أنجيلو، إلى جانب منصور الفيلي وسامر المصري ورامي جابر، وهو من كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.