أندريه ريو..أمسية أوبرالية غامرة في أبوظبي

تنتظر عشاق الأوبرا في أبوظبي أمسية فنية غامرة عندما يطل عليهم العازف الهولندي الشهير والمايسترو أندريه ريو، في التاسع من مارس المقبل من الاتحاد أرينا، ضمن جولته العالمية لعام 2024.. ويحلق ريو بالجماهير خلال الحفل، الذي تقدمه ماك غلوبال بالتعاون مع ثقافة أبوظبي، إلى عالم من الألحان الساحرة حيث يقود أوركسترا يوهان شتراوس الخاصة به، وجوقته، والعديد من العازفين المنفردين الدوليين لتقديم مجموعة من الإبداعات التراثية، تمتد من الروائع الكلاسيكية إلى الفالسات، وأغاني العروض، وأغاني الأفلام، والأوبرا، والموسيقى المسرحية.. ويعد أندريه ريو، واحداً من أشهر الموسيقيين في العالم، وحققت ألبوماته مبيعات قياسية بلغت 40 مليون نسخة، ويشتهر بأدائه الرومانسي، وتتميز حفلاته بعروض ضوء رائعة، وأزياء فاخرة، ما يجعلها تجربة فريدة وغامرة.. ووعد ريو وأوركسترا يوهان شتراوس بتقديم تجربة مماثلة في أبوظبي.