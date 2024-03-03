16 مسلسلاً من 15 حلقة على شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

اتجه صناع الدراما في موسم رمضان هذا العام إلى المسلسلات القصيرة من «15 حلقة»، بل ويراهنون على نجاحها بعد أن أصبحت جاذبة للجمهور والممثلين والمخرجين، باعتبارها الأسهل تسويقاً وإنتاجاً وتكلفة، ويمتد الرهان إلى القضايا التي تطرحها من الاجتماعية والكوميدية والدينية والنسائية.

«عتبات البهجة»

في إطار الأعمال القصيرة من 15 حلقة، يراهن النجم يحيي الفخراني على عودته للدراما الرمضانية بعد غياب موسمين، بمسلسل «عتبات البهجة» عن رواية إبراهيم عبد المجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، ويخرجه مجدي أبو عميرة، وتدور أحداثه حول صديقين مقربين، الأول وكيل وزارة متقاعد والثاني تاجر عطارة وأعشاب، مختلفان عن بعضهما من ناحية الثقافة وطرق التربية والحياة والتعامل مع الأحفاد.

«ألف ليلة وليلة»

بعد نجاحه الموسم الماضي في تجربة مسلسلات الـ15 حلقة، يعود ياسر جلال لتجربة جديدة من هذه النوعية في «ألف ليلة وليلة»، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وتدور أحداثه حول إعادة إحياء الحكايات الشهيرة في إطار حديث يواكب العصر، ويقدم جلال خلال الأحداث شخصيتين مختلفتين، هما الملك «شهريار»، والفقير «حطّاب».

«فراولة»

فيما تراهن نيللي كريم على مسلسل «فراولة» من 15 حلقة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مروان عبد المنعم، وتقدم دور ابنة حارس عقار تحلم بالثراء، فتبيع الوهم للناس من خلال مهن عدة، منها قارئة فنجان، وخبيرة طاقة، وإنفلونسر، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

«نعمة الأفوكاتو»

تعود مي عمر لتقديم الأعمال القصيرة بمسلسل «نعمة الأفوكاتو»، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي، ويدور في إطار تشويقي، حول محامية تدخل في العديد من الصراعات، وتنتصر للحق في القضايا التي تتولاها، لكنها تتعرض لحادث يقلب حياتها رأساً على عقب.

«كامل العدد»

تواصل دينا الشربيني تقديم الأعمال القصيرة من 15 حلقة في رمضان من خلال الموسم الثاني من مسلسل «كامل العدد» بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي، ويشاركها بطولته شريف سلامة، تأليف رنا أبو الريش ويُسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

«صلة رحم»

انضم إياد نصار إلى قائمة الأعمال من 15 حلقة في رمضان بمسلسل «صلة رحم»، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج تامر نادي، ويناقش بعض الملفات الطبية ويتناول مرضاً محدداً، ويجسد نصار شخصية طبيب تخدير.

«مسار إجباري»

يقدم الممثلان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر بطولة مسلسل «مسار إجباري»، من 15 حلقة، بمشاركة صابرين وبسمة، تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق حول شابين من بيئتين مختلفتين تجمع بينهما الظروف، ويكتشفان سراً يغير حياتهما تماماً.

«بابا جه»

يخوض أكرم حسني تجربته الأولى في الدراما القصيرة بمسلسل «بابا جه»، تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، ويناقش العلاقة بين الآباء والأمهات وأولادهم، خاصة في سن المراهقة، وتداعيات فيروس كورونا، من خلال شخصية أب مدير فندق وزوجته في إطار كوميدي.

«خالد نور وولده»

يجمع مسلسل «خالد نور وولده» بين شيكو وكريم محمود عبد العزيز، من 15 حلقة أيضاً، في رهان علي الكوميديا الخفيفة، تأليف كريم كمز وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه حول شخصيتي مهندس ووالده، في إطار اجتماعي كوميدي.

«أشغال شاقة»

يقدم هشام ماجد وأسماء جلال مسلسل «أشغال شاقة»، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، ويجسد هشام شخصية «طبيب شرعي»، متزوج من مذيعة، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

«لحظة غضب»

تخوض صبا مبارك السباق بمسلسل «لحظة غضب»، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، مع علي قاسم ومحمد شاهين، وتدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة والمفاجآت التي تتسبب في تغيير الخطط.

«سر إلهي»

تخوض روجينا تجربة المسلسلات القصيرة للمرة الأولى عبر «سر إلهي»، إخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور أحداثه حول فتاة من أسرة شعبية تعاني الخلافات الزوجية، وتواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها.

صيد العقارب»

تراهن غادة عبدالرازق على مسلسلها «صيد العقارب»، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول امرأة صعيدية ترفض القيود، تمتلك مزرعة عقارب، وتقود صراعاً بين عائلتين بعد سنوات طويلة من الصداقة والمحبة.

«بدون سابق إنذار»

يلعب آسر ياسين شخصية مهندس، تعرض نجله للإصابة بالسرطان في المسلسل القصير «بدون سابق إنذار»، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد وإخراج هاني خليفة.

«مليحة»

في مسلسل «مليحة» من 15 حلقة، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، تقدم الفنانة ميرفت أمين دور سيدة (أم لولدين)، من أصول فلسطينية، وتدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم المصرية، وبعد أحداث ليبيا تضطر للعودة إلى غزة وتواجه العديد من الصعوبات.

«كوبرا»

بعد غياب 3 سنوات، يعود محمد إمام للدراما الرمضانية بمسلسل «كوبرا» إخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وتدور الأحداث حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه بعض العقبات والتحديات والمواقف التي تدخله في صراع ومواجهات صعبة.