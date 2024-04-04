محمد القفاص.. «رائد الدراما الخليجية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عُرف المخرج محمد القفاص بنشاطه الفني في السنوات الأخيرة، وتنقله المميز في الدراما الخليجية، حيث قدم عدداً من المسلسلات التي تعاون فيها مع كوكبة من نجوم ونجمات الدراما الخليجية، والتي حققت نجاحاً كبيراً، وحصدت نسب مشاهدة عالية في مواسم «الماراثون الرمضاني»، حتى أصبح أحد أبرز رواد نجوم الإخراج في الدراما الخليجية.

بدأ المؤلف والمخرج محمد القفاص حياته الفنية في عالم التمثيل باشتراكه في بطولة مسلسل «عجايب زمن» عام 1996، وبعده مسلسل «سرور» عام 1997، وفي العام نفسه أخرج أول مسلسلاته «بحر الحكايات».

استعرضت أعماله الدرامية العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، والتي نفذها بالدمج بين التراجيديا والكوميديا. وخلال مسيرته تولى إخراج أكثر من 38 مسلسلاً، منها: «ساعي البريد» لجابر نغموش، الذي عُرض على «قناة الإمارات»، «طاش العودة» لناصر القصبي وعبدالله السدحان، «عين الذيب» لداوود حسين، «قلوب للإيجار» لعبد العزيز جاسم، «أي دمعة حزن لا» لفاطمة عبد الرحيم، و«المسافات» لإلهام الفضالة.

شكّل القفاص خلال مسيرته ثنائيات فنية مع أهم نجمات الدراما الخليجية، ومن أبرز هذه الثنائيات، تعاونه مع سعاد عبد الله في مسلسلات عدة حققت انتشاراً كبيراً، منها: «كان في كل زمان»، «ساق البامبو» و«أمنا رويحة الجنة»، ومع هدى حسين في «شغف»، «أمنيات بعيدة»، «حياة ثانية» و«عطر الروح». كما تولى تأليف أكثر من 10 مسلسلات منها: «الحلال والحرام»، «أي دمعة حزن لا»، «هدوء وعواصف»، و«عيون من زجاج».