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أمينة خليل.. تواجه مشاكل زوجية في «إكس مراتي»

أمينة خليل.. تواجه مشاكل زوجية في «إكس مراتي»
1 مايو 2024 01:02

محمد قناوي (القاهرة) 

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بدأت أمينة خليل تصوير مشاهدها في فيلم «إكس مراتي»، بطولة محمد ممدوح وهشام ماجد، إخراج معتز التوني، وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.
أعربت أمينة عن اعتزازها بتجربتها في فيلم «شقو»، الذي انطلق عرضه مع أول أيام عيد الفطر محققاً أعلى الإيرادات، وتعتبره فارقة في مشوارها، وتقدم فيه دور راقصة مما اعتبرته تحدياً لها، وقالت إنها شعرت بالخوف عندما عُرض عليها النص، الأمر الذي دفعها للاستعانة بمدربة لمدة شهرين، لتعلّمها الرقص وقامت بدراسة جميع أنواعه كي تتقن دورها، كما شاهدت مقاطع فيديو لراقصات مصريات وأجانب للتحضير للشخصية.
 وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء يمارسون أعمالاً إجرامية مما يعرضهم لصعوبات وأزمات خطيرة، والفيلم مستوحى من رواية «أمير اللصوص»، ويشارك في بطولته عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.
وتنتظر أمينة عرض فيلم انتهت من تصويره، هو «شمس الزناتي» مع محمد إمام وعمرو عبد الجليل، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة، وتجسد خلاله شخصية فتاة بدوية، وتدور الأحداث حول واحة تتعرض لهجوم من عصابة «المارشال برعي» ينهبون خيراتها، ويتم الاستعانة بـ7 أشخاص لمواجهتهم.
وبررت أمينة غيابها عن دراما رمضان، قائلة إنها لم تجد عملاً مناسباً يرضيها، وأضافت أنها لن تشارك في عمل إلا إذا كانت مقتنعة به، واكتفت بالظهور بشخصيتها الحقيقية في الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» مع أحمد مكي.

أمينة خليل
عيد الفطر
عمرو يوسف
محمد ممدوح
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