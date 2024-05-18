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غوسلينغ: زوجتي بطلة حياتي

غوسلينغ: زوجتي بطلة حياتي
19 مايو 2024 01:32

القاهرة (الاتحاد)

قال النجم الكندي رايان غوسلينغ، إنه يعتبر زوجته إيفا ميندز بطلة حياته، حيث إنها تسانده دائماً، وكان عمه مؤمناً به وبقدراته طوال الوقت حتى خلال الفترة التي لم يكن يؤمن فيها بنفسه في صغره، حيث قال له إنه سيجمع كل إنجازاته في سجل ذات يوم.
وأوضح غوسلينغ: كثيراً ما أفكر في أكثر الأمور التي سوف تهمني عندما أكون على فراش الموت والأشياء المهمة التي لم أفعلها، من الضروري وضع الأمور في نصابها الصحيح، دائما تأتي العائلة أولاً، ولا أعتقد أنني سأندم على أي شيء على المستوى المهني.
وذكرت مجلة «Hollywood Life» الأميركية، أن غوسلينغ (43 عاماً)، قد التقى بزوجته إيفا 50 عاماً، لأول مرة في 2011 أثناء تصوير فيلمهما «مكان خلف أشجار الصنوبر»، ولم يفترقا منذ ذلك الحين، ورزقا بابنتين إزميرالدا، 9 سنوات، وأمادا، 7 سنوات.

إيفا ميندز
ريان غوسلينغ
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