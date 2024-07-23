علامات على كبر الجسم أسرع مما ينبغي!

يشعر البعض في الأربعينيات من العمر ببعض الأعراض التي قد تكون علامة على تقدم في السن بشكل أسرع من المعتاد. فما هي تلك الأعراض؟

موقع "ويب إم دي" أجاب على هذا السؤال، معرفا بما ينبغي القيام به عند ظهورها.

المشي البطيء

إنه أسهل وأفضل أنواع التمارين الرياضية التي يمكن القيام بها. حاول القيام بما يصل إلى 100 خطوة في الدقيقة. للتأكد من تحقيق هذا الرقم، احسب خطواتك لمدة 10 ثوانٍ ثم اضربها في ستة.

بقع الشمس

تظهر، عادة، على الوجه واليدين والذراعين. إنها شائعة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. معظمها غير ضار وينتج عن كثرة التعرض لأشعة الشمس. لكن، إذا كانت البقع مصحوبة بالأعراض التالية، راجع الطبيب:

إذا كانت داكنة اللون، أو تغير شكلها، أو تنزف، أو ذات جوانب خشنة.

للوقاية منها، يمكن ارتداء كريم واق من الشمس، وعدم التعرض لأشعة الشمس عندما تكون في أقوى سطوعها.

مشاكل في الذاكرة

تصاحب التقدم في السن تغيراتٌ طفيفة في الذاكرة. لكنها قد تبدأ في وقت مبكر من الأربعينيات من العمر. تتجلى تلك المشاكل مثلا في استغراق وقت أطول لتذكر الأسماء أو الحقائق أو تذكر سبب دخول غرفة معينة في البيت. لكن معظم أنواع الخرف لا تحدث إلا بعد سن 65 عامًا. للمساعدة في الحفاظ على ذاكرتك: تناول طعاما صحيا، وحافظ على التفاعل اجتماعيا، ومارس نشاطا رياضيا.

أمراض المفاصلي

يزداد احتمال الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي مع التقدم في العمر. تميل هذه الأعراض للظهور لدى الرجال بعد سن 45 عامًا، ولدى النساء بعد سن 55 عامًا. لا يوجد علاج، ولكن يمكنك إبطاء تقدم هذه الأمراض. قد يكون من المفيد ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة في الأسبوع على الأقل.

جفاف الجلد

كلما تقدمنا في العمر، تنتج البشرة كمية أقل من الدهون. يمكن أن يصبح الجلد جافًا وباهتًا، خاصة بعد عمر 40 عامًا. لكن الجفاف يمكن أن يكون أيضًا بسبب أشياء تفعلها (أو لا تفعلها). لمنع جفاف الجلد:

خذ حمامًا بالماء الدافئ وليس الساخن،

نظف بشرتك بلطف ورطبها جيدًا،

اشرب الكثير من السوائل،

تجنب قضاء الكثير من الوقت في الهواء الجاف.

إذا ظلت بشرتك جافة جدًا وتشعر بحكة، راجع طبيب الأمراض الجلدية.

الإصابة بكدمات

تصبح الإصابة بها أكثر شيوعًا بتجاوز سن الستين. كما تصبح الأوعية الدموية أكثر هشاشة. معظم الكدمات غير ضارة وتختفي من تلقاء نفسها. لكن، راجع طبيبك في الحالتين التاليتين:

- وجود الكثير من الكدمات الكبيرة، خاصة على الظهر أو الوجه،

- ظهور كدمات بعد تناول دواء جديد.

صعوبات في صعود السلالم

إذا حدث ذلك كثيرًا مع تقدم العمر، فقد يعني مواجهة صعوبة في تنفيذ الأنشطة اليومية الأخرى. ربما تعود صعوبة صعود السلالم إلى عدم ممارسة الرياضة بانتظام. راجع طبيبك لاستبعاد أمراض مثل مشاكل القلب أو التهاب المفاصل.

خصر سميك

تميل دهون الجسم إلى الانتقال إلى البطن مع التقدم في السن. بغض النظر عن العمر، يمكن أن يكون الخصر السميك مصحوبًا بمشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي صحي هما أفضل الطرق للحفاظ على الخصر في القوام المناسب.

قوة اليد

قد تجد معاناة أكبر لفتح الجرة، أو تلاحظ أن الإمساك بعجلة القيادة ليس ثابتًا. عادة ما تبدأ قوة قبضتك بالانخفاض في الخمسينيات من العمر. يمكن الحفاظ على قوة اليدين من خلال سحق كرة الضغط أو عصر الماء من قطعة قماش. إذا فقدت قوة قبضتك مبكرًا أو فجأة، فقد يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل أو تلف الأعصاب أو مشكلة صحية أخرى.

قضايا الرؤية

بعد أربعين عاما، يحتمل أن تواجه مشكلة في رؤية الأشياء عن قرب، مثل القراءة. في بعض الأحيان، يؤدي التقدم في العمر إلى مشاكل أكثر خطورة في العين مثل الماء الأزرق (الجلوكوما) وإعتام عدسة العين والضمور البقعي. لتقليل تلك المخاطر، يجب:

- ارتداء النظارات الشمسية للاحتماء من الأشعة فوق البنفسجية

- التوقف عن التدخين

- تناول طعام صحي

- ممارسة الرياضة

- مراجعة طبيب العيون لفحوصات سنوية.