8 مسلسلات.. تتنافس في موسم الصيف

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعلن صناع الدراما عن عرض ٨ مسلسلات خلال الموسم الصيفي، تتضمن وجبة دسمة من الأعمال ذات الحلقات الطويلة والقصيرة، وتتنوع بين الكوميديا والأكشن والإثارة. تعود التونسية هند صبري لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن عُلا»، ويدور حول علا عبد الصبور التي تقطع رحلة جديدة لاكتشاف نفسها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يفضي بها لصدفة تغير حياتها، وهو من تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة ظافر العابدين، وسوسن بدر.

تشويق

في إطار درامي تشويقي من 10 حلقات، حول شخص يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته بمساعدة جاره، تدور أحداث مسلسل «دواعي سفر»، تأليف وإخراج محمد ناير، بطولة كامل الباشا، ونادين، كما يطل هاني سلامة على الجمهور من خلال مسلسل «الذئب»، حيث يجسد شخصية طبيب في مستشفى للأمراض النفسية، يواجه العديد من الصعوبات على الصعيدين الأسرى والعملي، وأحداثه مقتبسة من رواية «سنوات التيه» للكاتبة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرزاق، بطولة طارق النهري، ودرّة.

كوميديا

وفي إطار الكوميديا، تدور أحداث مسلسل «السرداب»، ويتناول مجموعة من الشخصيات تعيش في عصرين مختلفين، ويجد بطل العمل نفسه حائراً بين قصتي حب تجمعه مع حبيبتين في زمنين متباعدين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزاله، بطولة أحمد حاتم، ورانيا يوسف.

وحول فتاة تعمل في مجال تحليل البيانات الرقمية، وتعاني من أزمة نفسية من الارتباط العاطفي بسبب ماضٍ أليم، تذهب ﻹجراء مقابلة عمل، لكنها لم تكن تعلم أنها ستقلب حياتها رأساً على عقب، تدور أحداث مسلسل «إنترفيو»، والذي يعد البطولة الأولى لرنا رئيس في الدراما التلفزيونية، تأليف أمنية مصطفى، وأحمد خالد أمين، بطولة خالد شباط، ورنا رئيس.

استعراض

وفي إطار الغناء الاستعراضي، تقدم منّة شلبي أحداث مسلسل «كما قال الكتاب»، من 8 حلقات، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري، ويضم 12 أغنية، والعمل مقتبس عن مسرحية «سيدتي الجميلة»، تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري.

وتطل غادة عبد الرزاق بمسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، من 15 حلقة، والذي يتناول مسيرة مجموعة من الأشخاص تجمعهم الظروف بشكل عشوائي، تأليف محمد رجاء، بطولة عصام عمر.

أعمال طويلة

تدور أحداث مسلسل «مفترق طرق»، عبر 3 أجزاء في 45 حلقة، حول محامية تمر بالعديد من الظروف الأسرية والعملية الصعبة، وتؤثر على حياتها بشكل مباشر، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «The Good Wife»، ويدور حول شخصية زوجة مطيعة ومخلصة لزوجها «المحامي»، والذي ينتهي به الحال في السجن بعد قضايا فساد، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة إياد نصار، وجومانا مراد.