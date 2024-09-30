جوائز «آيفا»: «Animal» أفضل فيلم وشاروخان أفضل ممثل

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اختتمت مساء أمس الأول على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، فعاليات مهرجان (iifa)، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في نسختها الـ24 وسط استعراضات موسيقية وغنائية مبهرة، احتفاء بنخبة من صناع الفن البوليوودي.

شارك في إحياء حفلي (iifa)، توزيع الجوائز وآيفا روكس، كوكبة من أبرز نجوم بوليوود في عالمي التمثيل والغناء، من بينهم: شاروخان، كاران جوهر، فيكي كوشال، ريخا، شاهد كابور، وكريتي سانون، رنا داجوباتي، وتيجا ساجا، وأكول بالاجي، وفيجاي راغافيندرا، ساتيش، وديا مينون، نورا فتحي، سيدهانت شاتورفيدي، أبهيشيك بانيرجي، شيلبا راو، يوليا فانتور وكاران أوجلا.

جوائز

وشهدت الاحتفالية، التي نظمت بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي و«ميرال»، توزيع 10 جوائز لـ 12 فئة من فئات صناعة السينما المختلفة، وهي كالتالي:

فئة أفضل فيلم ناله Animal لصناعه بوشان كومار، كريشان كومار، براناي ريدي فانجا، وحصد شاروخان لقب أفضل ممثل في دور رئيس عن فيلم (Jawan)، وحصد فيدو فينود تشوبرا لقب أفضل مخرج عن فيلم (12th Fail)، فيما ذهب لقب أفضل ممثل في دور رئيس إلى راني موخرجي عن دورها في فيلم (Mrs. Chatterjee vs Norway).



دور مساعد

أما جائزة أفضل ممثل في دور مساعد فذهبت إلى شبانة عزمي عن فيلم (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani)، وحصد أنيل كابور أفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم (Animal)، فيما نال جائزة أفضل ممثل في دور شر بوبي ديول عن (Animal).

إخراج موسيقي

وذهبت جائزة الإخراج الموسيقي، لكل من بريتام، فيشال ميشرا، مانان بهاردواج، شرياس بورانيك، جاني، بوبندر بابال، أشيم كيمسون، هارشافاردان رامشوار عن فيلم (Animal).



أفضل مغنٍ

وعن فئة أفضل مغنٍ، ذهب اللقب إلى كل من بوبندر بابال عن فيلم (Arjan Vailly-Animal)، وشيلبا راو عن فيلم (Chaleya-Jawan).



سينما جنوب الهند

وفي فئة جوائز (IIFA UTSAVAM) الخاصة بسينما جنوب الهند، فقد فاز الموسيقي «إيه آر رحمان» بجائزة (Utsavam) التقنية لأفضل خلفية موسيقية عن فيلم (Ponniyin Selvan)، فيما نال تاميل ورافي فارمان، جائزة أفضل تصوير سينمائي عن فيلم «بونيين سيلفان» الجزء الثاني.

«آيفا روكس»

قدم الثنائي سيدهانت شاتورفيدي وأبهيشيك حفل (iifa rocks) – آيفا روكس، وشهدت الأمسية عرضاً مؤثراً للثلاثي الموسيقي الأسطوري شانكار، إحسان ولوي، الذين شكلت مؤلفاتهم المميزة موسيقى بوليوود على مدى 3 عقود، وأدوا خلال الاحتفال مزيجاً آسراً من الأغاني الكلاسيكية والموسيقى المعاصرة، وقد شارك في الأمسية الغنائية كل من شيلبا راو التي أدت بصوتها القوي باقة مميز من أغانيها الشهيرة، فيما قدم هاني سينغ مجموعة من أعماله الشهيرة التي تمزج بين موسيقى الراب وألحان بوليوود، وشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز الفئة الفنية، وجاءت كالتالي:

جائزة التصوير السينمائي ذهبت إلى جي كي فيشنو عن فيلم «جوان»، فئة الحوارات وذهبت إلى إيشيتا مويترا عن فيلم «روكي أور راني كي بريم كاهاني»، وفي فئة التحرير نال الجائزة سانديب ريدي فانجا عن فيلم «حيوان»، وحصد كل من بوسكو وقيصر جائزة أفضل تصميم استعراضي عن فيلم «باثان».

أما فئة تصميم الصوت فحصد جائزتها كل من ساشين سودهاكاران، هاريهاران إم عن فيلم «حيوان»، وفي دمج الصوت حصد جائزتها كل من سامباث ألوار، كريس جاكوبسون، روب مارشال، مارتي همفري عن فيلم «جوان»، الذي حصد أيضاً جائزة أفضل مؤثرات بصرية.



احتفالية لا تنسى

أعرب شاروخان عن سعادته بحصد جائزة (iifa)، عن فئة أفضل ممثل في نسختها الـ24، وقال: «المهرجان احتفال بالسينما الهندية التي يتردد صداها في مختلف أنحاء العالم، وكان من الرائع أن أكون جزءاً من هذه الرحلة على مر السنوات، فقد عشنا جميعاً مع نخبة من نجوم بوليوود احتفالية لا تنسى احتفاء بالسينما الهندية».

13 إنتاجاً

أكد محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة، أن السينما الهندية تشغل حيزاً كبيراً ومهماً في استراتيجية أبوظبي للصناعات الإبداعية، لما لها من عمق تاريخي وثقافي وترفيهي، ومن خلال استضافة أبوظبي للأحداث المرتبطة بالسينما والصناعات الإبداعية، نسعى لجذب المزيد من المشاريع الإبداعية والإنتاج السينمائي الهندي، لترسيخ مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً لصناع السينما البوليوودية، ونجحنا على مدار العقد الماضي في استضافة أكثر من 13 إنتاجاً هندياً، لذا فإن هيئة الإعلام الإبداعي تحرص على المشاركة في حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي؛ لتعزيز أواصر العلاقة التاريخية مع العديد من صناع المحتوى في الهند، فضلاً عن تكوين علاقات جديدة من خلال الفعاليات المتعددة بالدورة الحالية، ومنها تنظيم هيئة الإعلام الإبداعي محاضرة خاصة مع المخرج السينمائي راكيش أومبراكاش ميهرا، التي هدفنا من خلالها إلى دعم مهارات الشباب الشغوفين في مجال صناعة السينما والإنتاج، ومنحهم الفرصة لتبادل المعرفة واكتساب الخبرات من قادة الصناعة العالميين.