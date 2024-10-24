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الترفيه

فيلم «Smile 2».. «الابتسامة المرعبة»

لقطة من الفيلم (من المصدر)
25 أكتوبر 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد) 
بعد النجاح الذي حقّقه قبل عامين، يعود المؤلف والمخرج باركر فين لتقديم الجزء الثاني من فيلم الرعب والتشويق Smile، مقدماً قصة درامية مختلفة، وأحداثاً لا ترتبط بما قدم في الجزء الأول الذي صدر عام 2022، وتربع على قائمة الإيرادات.
يشارك في بطولة الفيلم كل من ناعومي سكوت، روزماي ديويت، كايل جالنر، لوكاس جاج، ديلان جيلولا ودرو باريمور.

عالم الشهرة
«سكاي رايلي» التي تلعب دورها ناعومي سكوت، نجمة البوب العالمية، ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الساحة الفنية، نظراً لعلاجها من الإدمان، وبعد تماثلها للشفاء، شجعتها والدتها والمقربون منها، للعودة مجدداً إلى عالم الشهرة والأضواء، من خلال تقديم جولة غنائية حول العالم، والبدء بتكوين علاقات جديدة مع صناع الترفية والمحتوى، لكي تعود أكثر قوة.

ظواهر خارقة
عندما تستعد «سكاي رايلي» إلى التحضير لجولاتها الغنائية، تتعرض لظواهر خارقة للطبيعة، ومنها ظهور شخصيات لها تبتسم بشكل غريب وتموت فجأة، أو تصطدم بشخصيات تبتسم بغرابة أثناء تواجدها في إحدى الفعاليات.

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مواجهة 
تحاول «سكاي» أن تخبر المقربين منها، وكذلك والدتها التي تدير أعمالها الفنية، بما تتعرض له، ولا يعيرها أحد اهتماماً، باعتبار أن ما يحدث لها هو بسبب تأثير الإدمان السابق، فتدخل «سكاي» في مواجهة بمفردها مع هذه الظواهر الغريبة، محاولة معرفة حقيقة الأمر.

قفص الأوهام
وسط مشاهد تشويقية تحبس الأنفاس، نفذها المخرج باركر فين باحترافية، تعيش «سكاي» أحداثاً غير قابلة للتفسير، وتعيش في حيرة من أمرها حول ما إذا كانت قد حبست في قفص الأوهام، أو أن ما يحدث لها حقيقة، وتقرر أن تواجه ماضيها لإنقاذ حياتها.

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