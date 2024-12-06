التحديث الجديد لجهاز الآيفون قد يدمر البطارية.. إليك الحل



أصدرت شركة آبل تحديث iOS 18.1.1 هذا الأسبوع، الذي يحتوي على "إصلاحات أمنية هامة".

ورغم أن العديد من المستخدمين اندفعوا لتحميل التحديث، يبدو أن بعضهم يندم الآن على قرارهم.

مستخدمو آيفون الذين قاموا بتحميل تحديث iOS 18.1.1 عبر "إكس" (Twitter سابقًا) عبروا عن استيائهم من تدهور عمر البطارية بشكل ملحوظ. أحدهم قال: "ما الذي يحدث مع التحديث الأخير؟ هاتفي ينفد من البطارية خلال 7-8 ساعات رغم أنه كان مشحونًا بالكامل!" وأضاف آخر: "تحديث iOS 18.1.1 يجعل البطارية تفرغ أسرع مرتين من 18" وأشار مستخدم آخر: "حتى مع iOS 18.1.1، مشكلة استنزاف البطارية لم تُحل".

إذا كنت قد قمت بتنزيل التحديث ولاحظت تدهوراً في عمر البطارية، إليك بعض الحلول التي يقترحها الخبراء.

أصدرت آبل تحديث iOS 18.1.1 هذا الأسبوع، ويقولون إنه يعالج ثغرتين أمنيتين تم استغلالهما بالفعل من قبل القراصنة. وفقًا لخبراء الأمن، يمكن استخدام هذه الثغرات لاختراق جهاز المستخدم عن بُعد والوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت.



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على الرغم من أن هذه الثغرات تم استغلالها فقط على أجهزة ماك حتى الآن، إلا أن التأخير في التحديث قد يعرض جهاز آيفون لخطر الاختراق.

بعد إصدار التحديث، قام العديد من مستخدمي آيفون بتحميل التحديث بسرعة، ولكنهم لاحظوا أن البطارية تفرغ بشكل أسرع. وقال أحد المستخدمين: "حتى البارحة كنت أحصل على 17-18 ساعة من البطارية بشحنة واحدة. كيف يمكنني الرجوع إلى الإصدار السابق 18.1.1؟" بينما كتب آخر: "على آيفون SE2، البطارية تفرغ من 100% إلى 66% خلال 8.5 ساعات (مع قفل الشاشة)".

إذا لاحظت استنزافاً في البطارية، فلا داعي للقلق - من الطبيعي أن تشهد انخفاضاً في عمر البطارية بعد التحديثات التي تستهلك الكثير من الطاقة. في بعض الأحيان، قد يستغرق الأمر ساعات أو حتى أيامًا لكي تكتمل التغييرات البرمجية، مما يعني أن صحة البطارية قد تتقلب في هذه الأثناء.

"تثبيت نظام تشغيل جديد على آيفون يؤدي إلى حدوث العديد من العمليات في الخلفية، مثل فهرسة البيانات وإعادة معايرة البطارية، وقد يستمر ذلك لساعات أو حتى أيام"، كما أوضح أدريان كينغزلي-هيوز، الباحث في ZDNet.

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على استهلاك الطاقة، بل يمكن أن تعطي إعادة معايرة البطارية انطباعًا بأن البطارية تفرغ بسرعة أكبر، بينما في الواقع، قد لا تكون كذلك."

إذا استمرت المشكلة لفترة أطول، من الأفضل التحقق من سعة البطارية القصوى. مع مرور الوقت، تنخفض قدرة البطارية على الاحتفاظ بالشحن بسبب التقدم الكيميائي، مما يؤدي إلى تقليل عدد ساعات الاستخدام وزيادة استنزاف الطاقة



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كما يمكنك العثور على سعة البطارية القصوى في قسم "البطارية" داخل إعدادات الهاتف. وإذا كانت البطارية بحاجة إلى استبدال، ستظهر لك رسالة تُعلمك بتدهور صحتها بشكل كبير.

كما يُنصح بالتحقق مما إذا كان إعداد "Wi-Fi Assist" مفعلًا، لأنه يظل الجهاز متصلًا بالإنترنت حتى عندما تكون إشارة الواي فاي ضعيفة، مما يمكن أن يستهلك البطارية أيضًا.

أخيرًا، توصي آبل المستخدمين باتخاذ عدد من الخطوات الأخرى لتعزيز عمر البطارية.

من المهم إبقاء الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز 35°C (95°F) للحفاظ على عمر البطارية. كما يجب إزالة بعض أنواع الأغطية الواقية أثناء شحن الجهاز إذا كانت تولد حرارة زائدة، وذلك لتجنب إيقاف الجهاز بشكل غير متوقع.

بالنسبة لأولئك الذين لا يتأثرون بمشاكل البطارية، يمكن لمستخدمي آيفون تحميل تحديث iOS 18.1.1 من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على "عام" ثم "التحديثات البرمجية" واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

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