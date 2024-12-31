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أسماء أبو اليزيد.. أميرة «مملكة الحرير»

أسماء أبو اليزيد.. أميرة «مملكة الحرير»
31 ديسمبر 2024 18:30

 انتهت أسماء أبو اليزيد من تصوير دورها في مسلسل «مملكة الحرير»، الذي يتكون من 10 حلقات ويدور في إطار كوميدي فانتازي، وقالت إنها تجسد فيه شخصية أميرة تعيش في زمن قديم، ويتناول العديد من المشاكل الإنسانية، من خلال شخص يرث ثروة كبيرة يدخل بسببها في صراع مع أشقائه.

يشارك في بطولة العمل كريم محمود عبدالعزيز ومحمود البزاوي وسلوى عثمان ويوسف عمر، إخراج بيتر ميمي، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وأعربت أبو اليزيد عن سعادتها بالتعاون للمرة الثانية مع كريم محمود عبدالعزيز بعدما تعاونت معه عام 2021 في فيلم «موسى»، وجسدت فيه شخصية فتاة محبة للسيارات تدرس في كلية الهندسة، وتقع في غرام شاب يقرر اختراع روبوت ليكون صديقاً له، وأيضاً مع المخرج بيتر ميمي الذي تعاونت معه في خمسة أعمال سابقة، هي: «الاختيار» و«من أجل زيكو» و«شلبي» و«بيت الروبي» و«موسى».

 


وتنتظر أسماء عرض فيلم «الغربان» الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وتشارك فيه مع عمرو سعد في أول تعاون سينمائي بينهما، بعدما تشاركا من قبل في مسلسل «توبة»، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية.

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وشددت أسماء أبو اليزيد على أنها تحرص على تقديم نماذج مختلفة من القضايا والمشاكل في المجتمع بشكل واقعي، ولا تتعمد تقديم شخصيات جريئة، وأن إعجابها بالنصوص المعروضة هو الفيصل في اختياراتها، لحرصها على انتقاء أدوار تتضمن الدوافع التي تمكنها من استخراج قدراتها الفنية.

كريم عبد العزيز
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