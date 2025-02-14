العين.. لوحة من «البنفسج»

شارع خالد بن الوليد في مدينة العين، يتزيّن بأكثر من 550 ألف زهرة بنفسج، ضمن مشروع أنجزته بلدية المدينة على مساحة 38 ألف متر مربع، وتضمن زراعة 1066 حوضاً.

ويعكس التصميم الجديد للشارع هوية المدينة المرتبطة بشكل وثيق مع نادي العين الرياضي، لذا جاء اختيار اللون البنفسجي، الذي يمثل لون النادي، إهداء للنادي العين الرياضي لحصوله على كأس دوري أبطال آسيا لعام 2023/ 2024، بالإضافة إلى عمل مجسّم لكأس آسيا في دوار بن عزيز الموجود على امتداد الشارع، بحسب المهندسة اليازية راشد النيادي «مدير مشروع».

وقالت النيادي: أضافت البلدية 10 جلسات تحتوي على 152 أصلاً ديكورياً وخدمياً من أثاث الحدائق المتنوع بين الكراسي والخدمات والإنارة، بما يلبي احتياجات الجمهور، ومناطق مجتمعية تحتوي على استراحات، و29 لعبة متنوعة تتناسب مع فئات المجتمع وأصحاب الهمم كافة، وتخصيص 6 مناطق لممارسة تمارين اللياقة البدنية، مزودة بـ18 لعبة رياضية، و11 لعبة للأطفال على امتداد الممشى من الطرفين.