إرجاء طرح لعبة الفيديو «جي تي إيه 6»

أرجئ إلى 26 مايو 2026 إطلاق لعبة الفيديو المرتقبة "غراند ثيفت أوتو 6" Grand Theft Auto VI

("جي تي إيه 6")، على ما أعلنت الجمعة الشركة المنتجة، بعدما كان طرح الجزء الجديد منها متوقعا في خريف 2025.

وجاء في بيان لشركة "روكستار غيمز" التي تُصدر هذه السلسلة الشهيرة "نأمل في أن تتفهموا أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لنقدم لكم مستوى الجودة الذي تتوقعونه".

وأظهر المقطع الدعائي الذي كُشف النقاب عنه في ديسمبر 2023 مطاردات وحفلات على يخوت وشخصية نسائية رئيسية للمرة الأولى. وحظي هذا المقطع بنحو 250 مليون مشاهدة على صفحة "روكستار غيمز" على "يوتيوب".

وطُرح الجزء السابق من اللعبة "جي تي ايه 5" عام 2013، وبيعت أكثر من 200 مليون نسخة منه، وتم إصداره على معظم وحدات التحكم منذ ذلك الحين، وهو متاح أيضًا على الكمبيوتر الشخصي.

وتعود "جي تي إيه 6" GTA VI إلى "فايس سيتي" المستوحاة من مدينة ميامي، وتتيح للهواة لعب دور رجال العصابات مجددا. وقد جرت أحداث جزء سابق عام 2002 في "فايس سيتي".

وأثارت هذه السلسلة الجدل رغم نجاحها، بسبب السلوك الإجرامي لشخصياتها والذي يشجع اللاعبين، وفقًا لمنتقديها، على التمثل بهذه الشخصيات في الحياة الواقعية.