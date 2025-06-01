7 أفلام تتنافس على «كعكة إيرادات» 2025

سعيد ياسين (القاهرة)



تتنافس 7 أفلام جديدة على «كعكة إيرادات» موسمي عيد الأضحى وصيف 2025 السينمائيين، وتتنوع قصصها بين الاجتماعي والتاريخي، في إطار من الأكشن والكوميديا والتشويق، بمشاركة نخبة من نجوم التمثيل في الوطن العربي.







«المشروع X»

«المشروع X» الذي بدأ عرضه في مصر وبعض الدول العربية، ومن المقرر أن يعرض قريباً في صالات السينما المحلية، يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي. وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر، ويخوضان العديد من المواقف والمغامرات.







«ريستارت»

«ريستارت» الذي بدأ عرضه جماهيرياً في الإمارات والدول العربية، ويستمر عرضه طوال موسم عيد الأضحى، ويشارك في بطولته تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، يستعرض في إطار اجتماعي كوميدي الآثار السلبية لـ «السوشيال ميديا»، وتدور قصته حول «محمد» الذي يؤديه تامر حسني، شاب يعمل فني صيانة هواتف، ويحلم بالزواج من خطيبته التي تجسدها هنا الزاهد، وهي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعاونان مع عائلتيهما للحصول على الشهرة والمال عبر عالم الإنترنت.







«أحمد وأحمد»

قرر صناع فيلم «أحمد وأحمد» عرضه في الإمارات 10 يونيو المقبل، لينافس في الموسم الصيفي لهذا العام، ويشارك في بطولته أحمد السقا وأحمد فهمي في أول بطولة مشتركة بينهما، بالإضافة إلى جيهان الشماشرجي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ويدور في إطار أكشن كوميدي حول «أحمد» الذي يؤديه فهمي، مهندس ديكور يقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، لكن خططه تتغير حين يتعرض خاله «أحمد» الذي يؤديه السقا، لحادث غامض يُفقده على إثره الذاكرة، ويكتشف لاحقاً أن خاله يقود إمبراطورية إجرامية سرية، ما يدفعه إلى مساعدته على استعادة ماضيه، وسط مطاردات مشوقة.







«الشاطر»

وينافس فيلم «الشاطر» في الموسم الصيفي لهذا العام، وهو بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، خالد الصاوي ومحمد القس، وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أن يعرض 10 يوليو في السينما المحلية وباقي الدول العربية. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، حول «دوبلير» متخصص في تجسيد المشاهد الخطرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المشكلات بسبب وظيفته.







«درويش»

بعدما شارك العام الماضي في بطولة فيلمي «شقو» و«ولاد رزق 3»، يعود الممثل عمرو يوسف للمنافسة هذا العام بفيلمه الجديد «درويش»، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه 17 يوليو المقبل، ويشاركه البطولة دينا الشربيني، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى غريب وخالد كمال، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه خلال فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حول رجل نصاب يمتلك شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول بالصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب حياته رأساً على عقب.



«أسد»

يعود محمد رمضان إلى الأدوار التاريخية منذ أن قدم فيلم «الكنز» بجزأيه الأول والثاني عامي 2017 و2019، ويتعاون للمرة الأولى مع رزان جمال في الفيلم الجديد «أسد» الذي من المقرر أن يخوض المنافسة في الموسم الصيفي، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، ويدور في إطار درامي تاريخي، وتحديداً في عهد المماليك عام 1280.







«الجواهرجي»

بعدما تأجل عرضه طوال العامين الماضيين لأسباب إنتاجية وتسويقية، قرر صناع فيلم «الجواهرجي» عرضه في الموسم الصيف لهذا العام، وهو بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السعدني، ولبلبة، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، ويتناول في إطار كوميدي قصة تاجر جواهر يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.