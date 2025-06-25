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الترفيه

أحمد مجدي ينتظر «فات الميعاد»

أحمد مجدي
26 يونيو 2025 01:01

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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ينتظر أحمد مجدي عرض مسلسله الجديد «فات الميعاد»، من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد، ومحمد علي رزق. ويجسّد فيه شخصية «مسعد»، زوج ناجح في عمله، يواجه العديد من التحديات داخل أسرته. 
وأوضح مجدي أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول زوجة تقرر الانفصال عن زوجها، ما يتسبّب في سلسلة من التطورات التي تؤثر على حياة عائلتهما، وتكشف عن صراعات إنسانية.
وعلى الصعيد السينمائي، كشف مجدي أنه انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده في فيلم «بنات الباشا»، ويجسّد فيه شخصية «نور»، صاحب مركز تجميل نسائي. ويشارك في بطولته مريم الخشت، وصابرين، من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج محمد جمال العدل.

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