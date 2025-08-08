نجوم عرب يخطفون أضواء «الشاشة الذهبية»

سعيد ياسين (القاهرة)

حالة من النشاط الفني يعيشها عدد من نجوم التمثيل في العالم العربي في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، حيث شارك بعضهم في أفلام عرضت مؤخراً في السينما المحلية والعربية، وبعضهم الآخر يصور مشاهدهم حالياً في أعمال جديدة يخطفون بها أضواء «الشاشة الذهبية».

«من أيام الجيزة»

بعدما شارك في بطولة عدد من الأفلام المتميزة، منها «ولاد رزق 3: القاضية»، «المطاريد»، «11:11»، «أصحاب ولا أعز»، «الباب الأخضر»، «كيرة والجن»، «موسى»، «الفيل الأزرق 2»، و«الممر»، ظهر إياد نصار مؤخراً في فيلم «المشروع إكس»، مع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري.

ويصّور حالياً دوره في فيلم «من أيام الجيزة» مع محمد ممدوح وعمرو عبدالجليل، وإخراج مرقس عادل.

وأكد نصار أن العمل يمثل له تجربة فنية مختلفة، تجمع بين الطابع الكوميدي والواقع الاجتماعي، ويحمل رسائل إنسانية متعددة.

«السلم والثعبان»

يعود ظافر العابدين للسينما بعد غياب طويل، من خلال مشاركته في بطولة الجزء الثاني في فيلم «السلم والثعبان»، مع عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري وحاتم صلاح، وإخراج طارق العريان.

وأشار العابدين إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ولا يُعد امتداداً للجزء الأول من «السلم والثعبان»، بل عمل مستقل بشخصيات وقصة جديدة، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بروح الفيلم الأصلي.

«الست لما»

تشارك درة التونسية في بطولة فيلم «الست لما»، مع يسرا وماجد المصري، وإخراج خالد أبوغريب.

وكان آخر ظهور لها في السينما المصرية في فيلم «جدران»، الذي عرض عام 2022، كما شاركت في أفلام «يوم وليلة»، «تصبح على خير»، و«عنتر ابن ابن شداد»، «مولانا»، و«بتوقيت القاهرة».

«الفيل الأزرق 3»

بعدما غابت عن السينما منذ أن قدمت فيلم «فضل ونعمة» عام 2022، تشارك هند صبري في فيلم «الفيل الأزرق 3» مع كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، وتارا عماد، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ومن ناحية أخرى، تستعد صبري للمشاركة في فيلم جديد يجمعها مع أحمد حلمي، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «أحلى الأوقات».

«أسد»

تشارك رزان جمال في بطولة فيلم «أسد»، مع محمد رمضان وماجد الكدواني، من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

وأعربت جمال عن سعادتها للمشاركة في بطولة هذا العمل التاريخي المميز الذي يجمع بين الدراما والتشويق، خصوصاً أنه يمثل لها المشاركة الثانية في السينما المصرية، بعدما شاركت عام 2022 في فيلم «كيرة والجن»، مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

«إن غاب القط»

بعد غياب 4 أعوام، تعود كارمن بصيبص إلى السينما، حيث تشارك في بطولة فيلمين جديدين، هما: «إن غاب القط» مع آسر ياسين وأسماء جلال، و«حدوتة الأيام الباقية» مع أحمد حاتم.

وكانت آخر مشاركة سينمائية لها عام 2021 في فيلم «العارف»، مع أحمد عز وأحمد فهمي.

«الحارس»

بعد مرور أكثر من 9 سنوات، تخوض مرام علي تجربتها السينمائية الثانية في فيلم «الحارس»، الذي يعتبر أولى تجاربها في السينما المصرية.

وتشارك بطولته مع هاني سلامة، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامى. وأوضحت مرام أنها تستعد لتصوير مشاهدها فيه بين مصر ولبنان، وقالت: «الحارس» ينتمي إلى نوعية أفلام الغموض والتشويق، تدور أحداثه حول شخصية أستاذ جامعي يخترق عالم الـ«دارك ويب»، ويتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانية في مطاردة مجرم إلكتروني يشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، خصوصاً فئة الشباب.

ممثلة للمرة الأولى

تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل للمرة الأولى، من خلال فيلم «بيج رامي» مع رامز جلال، نسرين أمين، محمد أنور، محمود حافظ، وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.