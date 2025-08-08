السبت 9 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

نجوم عرب يخطفون أضواء «الشاشة الذهبية»

رزان جمال خلال تصوير «أسد» (من المصدر)
9 أغسطس 2025 01:21

سعيد ياسين (القاهرة)
حالة من النشاط الفني يعيشها عدد من نجوم التمثيل في العالم العربي في الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، حيث شارك بعضهم في أفلام عرضت مؤخراً في السينما المحلية والعربية، وبعضهم الآخر يصور مشاهدهم حالياً في أعمال جديدة يخطفون بها أضواء «الشاشة الذهبية».

«من أيام الجيزة»
بعدما شارك في بطولة عدد من الأفلام المتميزة، منها «ولاد رزق 3: القاضية»، «المطاريد»، «11:11»، «أصحاب ولا أعز»، «الباب الأخضر»، «كيرة والجن»، «موسى»، «الفيل الأزرق 2»، و«الممر»، ظهر إياد نصار مؤخراً في فيلم «المشروع إكس»، مع كريم عبدالعزيز وياسمين صبري.
ويصّور حالياً دوره في فيلم «من أيام الجيزة» مع محمد ممدوح وعمرو عبدالجليل، وإخراج مرقس عادل.
وأكد نصار أن العمل يمثل له تجربة فنية مختلفة، تجمع بين الطابع الكوميدي والواقع الاجتماعي، ويحمل رسائل إنسانية متعددة.

«السلم والثعبان»
يعود ظافر العابدين للسينما بعد غياب طويل، من خلال مشاركته في بطولة الجزء الثاني في فيلم «السلم والثعبان»، مع عمرو يوسف، أسماء جلال، ماجد المصري وحاتم صلاح، وإخراج طارق العريان.
وأشار العابدين إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ولا يُعد امتداداً للجزء الأول من «السلم والثعبان»، بل عمل مستقل بشخصيات وقصة جديدة، لكنه في الوقت نفسه يحتفظ بروح الفيلم الأصلي.

«الست لما»
تشارك درة التونسية في بطولة فيلم «الست لما»، مع يسرا وماجد المصري، وإخراج خالد أبوغريب.
وكان آخر ظهور لها في السينما المصرية في فيلم «جدران»، الذي عرض عام 2022، كما شاركت في أفلام «يوم وليلة»، «تصبح على خير»، و«عنتر ابن ابن شداد»، «مولانا»، و«بتوقيت القاهرة».

«الفيل الأزرق 3»
بعدما غابت عن السينما منذ أن قدمت فيلم «فضل ونعمة» عام 2022، تشارك هند صبري في فيلم «الفيل الأزرق 3» مع كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، وتارا عماد، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
ومن ناحية أخرى، تستعد صبري للمشاركة في فيلم جديد يجمعها مع أحمد حلمي، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «أحلى الأوقات».

أخبار ذات صلة
تارا عماد تعيش نشاطاً فنياً
عمرو يوسف في «موسم صيد الغزلان»

«أسد»
تشارك رزان جمال في بطولة فيلم «أسد»، مع محمد رمضان وماجد الكدواني، من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.
وأعربت جمال عن سعادتها للمشاركة في بطولة هذا العمل التاريخي المميز الذي يجمع بين الدراما والتشويق، خصوصاً أنه يمثل لها المشاركة الثانية في السينما المصرية، بعدما شاركت عام 2022 في فيلم «كيرة والجن»، مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز. 

«إن غاب القط»
بعد غياب 4 أعوام، تعود كارمن بصيبص إلى السينما، حيث تشارك في بطولة فيلمين جديدين، هما: «إن غاب القط» مع آسر ياسين وأسماء جلال، و«حدوتة الأيام الباقية» مع أحمد حاتم.
وكانت آخر مشاركة سينمائية لها عام 2021 في فيلم «العارف»، مع أحمد عز وأحمد فهمي.

«الحارس»
بعد مرور أكثر من 9 سنوات، تخوض مرام علي تجربتها السينمائية الثانية في فيلم «الحارس»، الذي يعتبر أولى تجاربها في السينما المصرية.
وتشارك بطولته مع هاني سلامة، من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامى. وأوضحت مرام أنها تستعد لتصوير مشاهدها فيه بين مصر ولبنان، وقالت: «الحارس» ينتمي إلى نوعية أفلام الغموض والتشويق، تدور أحداثه حول شخصية أستاذ جامعي يخترق عالم الـ«دارك ويب»، ويتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانية في مطاردة مجرم إلكتروني يشكل تهديداً خطيراً على المجتمع، خصوصاً فئة الشباب.

ممثلة للمرة الأولى
تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل للمرة الأولى، من خلال فيلم «بيج رامي» مع رامز جلال، نسرين أمين، محمد أنور، محمود حافظ، وهدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.

ظافر العابدين
السينما
السينما المصرية
الأفلام السينمائية
السينما العربية
كارمن بصيبص
رزان جمال
محمد رمضان
إياد نصار
درة التونسية
هند صبري
آخر الأخبار
جندي أوكراني خلال معارك في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتهاء «مهلة ترامب».. ومساعٍ أميركية روسية لهدنة في أوكرانيا
9 أغسطس 2025
ترامب يتوسط علييف وباشينيان قبيل توقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توقيع «اتفاق سلام» بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
9 أغسطس 2025
الواقع المعيشي لملايين السودانيين كارثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: تفَشي الجوع والمرض في السودان جراء الحرب
9 أغسطس 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين يجري مباحثات مع قادة عدد من الدول
9 أغسطس 2025
تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقتل شخص بضربة إسرائيلية على جنوب لبنان
9 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©