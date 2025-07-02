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الترفيه

سامر إسماعيل.. يكشف أسرار «خطيئة أخيرة»

سامر إسماعيل
3 يوليو 2025 01:19

محمد قناوي (القاهرة) 

يُعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية مسلسل «خطيئة أخيرة» من 45 حلقة، بطولة الممثل السوري سامر إسماعيل، عمار شلق، كارلوس عازار، فوزي المتعب، كارول عبود، رولا بقسماطي، تأليف نور شيشكلي، وإخراج طارق رزق.
أوضح إسماعيل أن المسلسل يُعد من المحطات المهمة في مسيرته الفنية، ويتناول قصة درامية مشوقة تدور أحداثها في عالم تجارة المخدرات، تتخللها قصة حُب، تحمل الكثير من المفاجآت والخيانات، وتدفع البطل نحو كشف أسرار عائلية مدفونة، تضعه في مواجهة مباشرة مع رغبة الانتقام.
وقال: أجسد في العمل شخصية هشام مختار، وهو شاب يتمتع بشجاعة ورومانسية، ويدخل في مغامرة خطيرة بالتسلل إلى عالم تجار المخدرات، بحثاً عن شقيقته المفقودة، ليجد نفسه في مواجهة تحديات معقدة وصراعات قاتلة.
وأشار إلى أنه تحمس كثيراً للتجربة لأنها مختلفة تماماً، حيث إن الشخصية التي يؤديها تتطلب مجهوداً نفسياً وبدنياً كبيراً، موضحاً أنه يبحث دائماً عن الأدوار غير النمطية، ليقدمها للجمهور بشكل جديد. وعن عرض المسلسل على منصة رقمية، قال إسماعيل إن المنصات منحت الدراما دفعة كبيرة من حيث جودة الصورة وأسلوب الطرح، وأصبحت المسلسلات تُصور بأدوات وتقنية سينمائية متطورة، ما يجعل التجربة أقرب للعالمية وأكثر جذباً للمشاهد.
كان آخر ظهور درامي لسامر  في مسلسل «العميل»، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي «في الداخل»، والذي تألف من 90 حلقة، بطولة وسام فارس، ويارا صبري، وأيمن زيدان، ودارت أحداثه حول شقيقين فرقهما القدر في مرحلة الطفولة، أحدهما أصبح ضابطاً ينفذ مهمة سرية داخل عصابة إجرامية، بينما نشأ الآخر داخل العصابة نفسها من دون أن يعرفا أنهما إخوة، في حبكة درامية مليئة بالتشويق والإثارة.
وعن تعريب الأعمال الأجنبية، قال إسماعيل: إن هوليوود ذاتها تقوم بإعادة إنتاج أعمال من ثقافات أخرى، ما يعكس انفتاحاً وتبادلاً للأفكار.

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