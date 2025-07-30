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رامز جلال يعود بـ«بيج رامي»

رامز جلال يعود بـ«بيج رامي»
31 يوليو 2025 01:08

سعيد ياسين (القاهرة)

انتهى رامز جلال مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد «بيج رامي»، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب عامين ونصف العام، وتشاركه بطولته بسمة بوسيل في أولى تجاربها التمثيلية، ومحمد أنور، نسرين أمين، ومحمد عبدالرحمن، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج محمود كريم، ومن المقرر عرضه في صالات السينما المحلية والعربية خلال الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام.
وأوضح جلال أن «بيج رامي» ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية ذات الطابع المختلف، ويعتمد على المواقف الطريفة والمفاجآت المتلاحقة، وتدور أحداثه من خلال قصة حب تجمع بين بطلي العمل، وبسبب عشق البطل للاعب كمال الأجسام المصري الشهير ممدوح السبيعي، المعروف بـ«بيج رامي»، يقع في العديد من المشكلات والمواقف الكوميدية مع حبيبته وعائلته وأصدقائه.

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