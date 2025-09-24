الخميس 25 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
غسان.. كبير تجار «الحريقة»

غسان.. كبير تجار «الحريقة»
25 سبتمبر 2025 01:27

محمد قناوي (القاهرة) 

يخوض غسان مسعود السباق الرمضاني المقبل، من خلال المشاركة في مسلسل «الحريقة»، والذي تدور أحداثه في أجواء سوق «الحريقة» الشهير الواقع في قلب دمشق القديمة، من تأليف عثمان جحى، ومؤيد النابلسي، وإخراج أحمد إبراهيم. 
أوضح مسعود أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المعاصرة، إذ يسلط الضوء على قضايا وهموم المجتمع السوري، عاكساً صورة عن الطبقات الثلاث، الثرية والمتوسطة والمعدمة، من خلال الغوص في تفاصيل حياتها وصراعاتها اليومية. وعن دوره في العمل، قال مسعود: أجسد شخصية «أيوب»، كبير تجار سوق الحريقة العريق، والذي يدخل في صراع مع ابن شقيقه «عربي» الساعي إلى توسيع نفوذه في السوق. 
من ناحية أخرى، ينتظر غسان عرض فيلمه العالمي «محارب الصحراء»، بطولة شارلتو كوبلي، أنتوني ماكي، آيشا هارت، ومن المتوقع طرحه نهاية العام الجاري.  وأوضح مسعود أن الفيلم استغرق تصويره عامين في نيوم وتبوك بالسعودية، لافتاً إلى أن العمل يتناول قصة واقعية جرت في شبه الجزيرة العربية، وتدور حول معركة «ذي قار»، التي تمثل ملحمة تاريخية بارزة، ويجسد خلاله شخصية «الملك نعمان».

