الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
لأول مرة في أبوظبي.. معرض "طيب الحزم" للعطور ودهن العود

لأول مرة في أبوظبي.. معرض "طيب الحزم" للعطور ودهن العود
2 أكتوبر 2025 08:26

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء 25 سبتمبر 2025 افتتاح معرض طيب الحزم للعطور ودهن العود في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) – قاعة المارينا 1 و2، بحضور مئات الشخصيات المهمة وكبار الضيوف من داخل الدولة وخارجها، وسط أجواء احتفالية راقية جسّدت هوية العطر العربي الأصيل.

ويستمر المعرض حتى 5 أكتوبر 2025، حيث يفتح أبوابه مجاناً للزوار مع توفير مواقف خاصة مجانية، ليستقبل عشاق العطور والعود في تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة وعبق التراث والثقافة.


منصة فاخرة لعشاق العطور


يُعد معرض طيب الحزم من أبرز الفعاليات المتخصصة في العطور والعود ودهن العود في المنطقة. وبعد أكثر من 11 نسخة ناجحة في قطر، ينطلق المعرض للمرة الأولى في أبوظبي، ليؤكد مكانته كوجهة رئيسية لعشاق العطور والذوق الرفيع.

ويشارك في الحدث أكثر من 100 شركة تمثل ما يزيد على 800 علامة تجارية من 9 دول، بما في ذلك دور عطور عالمية ومحلية بارزة، تعرض أحدث ابتكاراتها وإصداراتها الحصرية.

 

 

أجواء راقية وتجارب جديدة



تزدان أروقة المعرض بتصاميم حديثة تعكس هوية العطر العربي الشرقي بروح معاصرة. ويمنح الزوار فرصة استثنائية لاكتشاف أفخم وأندر أنواع العطور ودهن العود والبخور والعود الطبيعي، إلى جانب إطلاق إصدارات جديدة تظهر لأول مرة في السوق الإماراتي. كما يقدم المعرض تجارب تفاعلية من خلال جلسات تعريفية ولقاءات مباشرة مع خبراء وروّاد صناعة الطيب.


قيمة ثقافية واقتصادية


لا يقتصر دور "طيب الحزم" على كونه معرضاً تجارياً، بل يُعتبر جسراً ثقافياً يبرز مكانة الطيب كجزء أصيل من الهوية الإماراتية والخليجية. كما يعكس أهمية هذا القطاع المتنامي، حيث بلغت قيمة سوق العطور في الإمارات عام 2024 نحو 748.9 مليون دولار أمريكي وفق تقرير ريسرش آند ماركتس، مع توقعات بنمو متواصل في السنوات المقبلة.

 

 

المعرض الأضخم في عالم العود والعطور


تُقام النسخة الحالية تحت شعار: "المعرض الأضخم في عالم العود والعطور"، ومن المتوقع أن تستقطب ما يقارب 80 ألف زائر، ليعيشوا تجربة لا تُنسى تجمع بين الماضي العريق والحاضر الراقي، وتؤكد مكانة الإمارات كمنصة رائدة لصناعة العطور في المنطقة.

لا تفوّتوا الفرصة لاختبار تجربة عطرية استثنائية في "طيب الحزم"، حيث تجتمع الفخامة مع عبق التراث الأصيل، ويلتقي الماضي بالحاضر في أجواء لا تُنسى.

https://teebalhazm.com/en/home

 

"مادة إعلانية"

