الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تطوير تقنية قد تمهّد الطريق لعلاج العقم لدى النساء

مولود جديد
2 أكتوبر 2025 18:24

فتح النجاح الذي حققه باحثون للمرة الأولى في إنتاج بويضات نسائية مخبريا من خلايا أخرى الباب أمام إمكان التوصل بهذه الطريقة إلى علاج العقم.
وأورد باحثون، في دراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز"، تفاصيل عن كيفية تحويلهم خلايا الجلد إلى بويضات قابلة للتخصيب.
ويشكّل نجاح هذه التجربة خطوة مهمة لتحقيق فكرة لا تزال إلى اليوم مجرّد خيال علمي، وهي علاج العقم لدى بعض النساء غير القادرات على إنتاج البويضات، عن طريق تكوين هذه البويضات من خلايا أخرى.
وأوضحت المُشارِكة في إعداد الدراسة الباحثة في جامعة أوريغون الأميركية للصحة والعلوم باولا أماتو أن  المرضى الذي يعانون العقم لن يتمكنوا قبل نحو عقد على الأقل من الإفادة من أبحاثها.
وتندرج دراستها ضمن مجال بحثي ناشئ عن "تكوين الأمشاج في المختبر". وسبق أن أدت الأبحاث في هذا المجال إلى تقدم كبير.
إلا أن دراسة مجلة "نيتشر" تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. فهذه المرة، استُخدِمَت في التجارب خلايا بشرية، لدرجة أنها تطورت إلى أجنّة، مع أنها سرعان ما دُمّرت.
وبادر الباحثون، المقيمون في الولايات المتحدة إلى إزالة النوى من البويضات والاستعاضة عنها بأخرى مأخوذة من خلايا الجلد. ومن المعروف أن هذه التقنية، التي تحمل تسمية "النقل النووي"، تتيح منذ مدة طويلة استنساخ الحيوانات من دون إخصاب، مثل النعجة دوللي الشهيرة عام 1996.
أما الهدف من هذه التجربة، فتمثّل في ضمان إمكان تخصيب الخلية بواسطة حيوان منوي. وهذا ممكن فقط إذا كانت تحتوي على 23 كروموسوما، تُضاف إليها الـ 23 كروموسوما من الحيوان المنوي.
ومن المعلوم أن خلايا الجلد ككل الخلايا غير التناسلية، تحتوي على 46 كروموسوما. وأزال الباحثون نصفها باستخدام تقنية أطلقوا عليها اسم "انقسام الخلايا المتساوي".
ثم حاولوا تخصيب هذه الخلايا بالحيوانات المنوية. ومن بين هذه البويضات المرشحة للتخصيب، تطورت نحو عشر إلى أجنة بعمر بضعة أيام، وبلغت تاليا مرحلة يمكن فيها نظريا زرعها في مريضة بواسطة التلقيح الصناعي.
إلاّ أن هذه الأجنّة كانت مصابة بتشوهات عدة، ما يُظهِر أن الأبحاث لا تزال في مرحلة التجارب المخبرية ولم تبلغ بعد درجة الإنجاز الطبي الملموس.
لكنّ أهمية هذه النتائج جعلتها تستحوذ على اهتمام علماء كثر.
ولاحظت الباحثة ينغ تشيون المتخصصة في طب الإنجاب في جامعة ساوثهامبتون البريطانية أنه تقدم قد يمهد الطريق ذات يوم "لإنشاء خلايا مشابهة للبويضات والحيوانات المنوية لمن لا خيار لديهم".
كذلك ثمة مسارات مختلفة لكنّها واعدة بالقدر نفسه يتبعها علماء آخرون، إذ يسعون بدلا من ذلك إلى "إعادة برمجة" الخلايا غير التناسلية، وإعادتها إلى مرحلة لم تتطور فيها بعدُ إلى خلايا جلدية أو قلبية أو دماغية. وفي هذه الحالة أيضا، يؤمل في استخدامها لإنشاء بويضة قادرة على إنتاج جنين.

المصدر: آ ف ب
العقم
بويضة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
الرياضة
مشاركة محلية وخليجية في بطولة بوذيب الأولى لألتقاط الأوتاد
اليوم 15:01
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©