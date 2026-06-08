"House of the Dragon" يحتفي بالعرض العالمي الأول للموسم الثالث

دبي (الاتحاد)

استحضرت منصة "+OSN" في قلب صحراء الإمارات، مشهداً سينمائياً مستوحى من الصراع على العرش الحديدي، يمهّد للعرض العالمي للموسم الثالث من مسلسل آل التنين House of the Dragon، ويعكس مكانتها كوجهة حصرية لمحتوى HBO في المنطقة.

وفي مشهد بصري مميز في صحراء الإمارات، ركزت الفعالية على العرش الحديدي محاطاً بظلال فارسين، تمثيلاً لرهبة المعركة، والصراع الذي ينتظره الجمهور على العرش.وجاءت هذه التجربة احتفاءً بالعودة المرتقبة للموسم الجديد، حيث أعادت تقديم أحد أبرز رموزه برؤية مستوحاة من المنطقة، ووضع جمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قلب لحظة ترفيهية عالمية ينتظرها الملايين.

وتجسّد هذه الفعالية التزام المنصة بابتكار تجارب تفاعلية تربط الجمهور في المنطقة بأكبر الأعمال العالمية وأكثرها تأثيراً.

ومن خلال اختيار صحراء الإمارات كموقع لتصوير هذا المشهد اللافت، تنقل المنصة أجواء عالم آل التنين إلى منطقة لطالما كانت مسرحاً لأبرز الأعمال والقصص العالمية الملحمية، في تجربة تجمع بين البعد المحلي والطابع العالمي. كما تمتد الحملة خارج حدود الصحراء، حيث يشارك وفد من صنّاع المحتوى في العرض العالمي الأول للمسلسل في لندن، لنقل أجواء هذه اللحظة المرتقبة مباشرة إلى جمهور المنطقة.

وقالت تيريزا ريو، نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية: يصعب تجاهل الحماس الكبير الذي يرافق House of the Dragon في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو من الأعمال النادرة التي تتحول إلى حديث عالمي حتى قبل عرض أي حلقة جديدة.

وبصفتها الوجهة الحصرية لمحتوى HBO في المنطقة، أن نصنع لحظة تواكب هذا الترقب، وأن ننقل الحكاية إلى حدود تتجاوز الشاشة بطريقة تكون قريبة من جمهور المنطقة، وترتبط بروح المكان. ولذا استحضرنا عالم House of the Dragon في صحراء الإمارات، وتعاوناً مع صنّاع المحتوى في المنطقة لحضور العرض العالمي الأول للمسلسل، لنحتفي بعودة ظاهرة ثقافية عالمية بطريقة تحمل معناها الخاص لجمهور المنطقة.