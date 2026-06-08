ميرنا نور الدين.. بطولة للمرة الأولى

سعيد ياسين (القاهرة)

تخوض الممثلة ميرنا نور الدين، أولى بطولاتها التلفزيونية من خلال المسلسل الجديد «أنا أنت.. أنت مش أنا»، الذي خرج من السباق الرمضاني الماضي لأسباب إنتاجية. ويشارك في بطولته معتصم النهار، مصطفى أبو سريع، منال سلامة، حسن أبو الروس، محمد رضوان، والشحات مبروك، تأليف كريم وأحمد أبو زيد، وإخراج هشام الرشيدي. وعن دورها في العمل، قالت ميرنا: تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي كوميدي حول مخاطر وإيجابيات السوشيال ميديا، وأجسِّد فيه شخصية مركبة لفتاة عادية تعاني فقدان الثقة بنفسها وبمن حولها، وتعيش صراعاتها النفسية بصمت شديد، وترفض الحديث مع أي شخص من أقاربها أو أصدقائها، وتلجأ إلى عالم السوشيال ميديا، حيث تكتشف وجود نسخة افتراضية «آفاتار» منها في عالم «الميتافيرس»، تتمكن من خلالها من تحقيق كل ما تعجز عن إنجازه في الواقع. وذكرت أن العمل يمثل مغامرة فكرية وبصرية تعكس التطور التكنولوجي ودخول الذكاء الاصطناعي في تفاصيل الحياة اليومية، كما يطرح تساؤلات جوهرية حول تأثير هذه التكنولوجيا على الحياة وعلاقتنا المتسارعة بعوالم التقنية. وأشارت إلى أن المسلسل يتألف من 15 حلقة، وتلامس قصته واقع الشباب وتفكيرهم، حيث يمتلك كل ممثل في العمل نسخة «آفاتار» رقمية تعيش في عالم افتراضي موازٍ للعالم الواقعي. وأوضحت ميرنا، أنها تحمَّست للعمل بمجرد عرضه عليها، وذلك لاختلاف نوع الدراما فيه، وقصته غير التقليدية التي تناقش فكرة الهروب من الواقع من خلال العالم الافتراضي، والتي يعيشها كثيرون حالياً، ولم يتم تناولها درامياً بشكل كافٍ.