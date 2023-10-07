الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكونجرس أم القضاء... كيف يُحاسب الرؤساء الأميركيون؟

مجلس النواب هو الممثل الرئيس لتنفيذ سلطة الشعب (إرشيفية)
8 أكتوبر 2023 02:21

عبد الله أبو ضيف (واشنطن، القاهرة)

أخبار ذات صلة
واشنطن تؤكد أهمية التوصل إلى سلام شامل في اليمن
مكارثي ينفي نيته الاستقالة من مجلس النواب الأميركي

تشهد الولايات المتحدة الأميركية حالة من التجاذب والسخونة السياسية، والأجواء المتوترة، مع ارتفاع الأصوات داخل مجلس النواب المطالبة بإحالة الرئيس جو بايدن للتحقيق في ارتكابه أخطاء رآها البعض تستحق العزل، الأمر الذي يتكرر للمرة الثانية على التوالي خلال السنوات العشر الأخيرة، كما تم مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يمثل أمام القضاء، ويواجه العديد من الاتهامات.
وفي تلك الأجواء، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ما السبب في أن الكونغرس الأميركي هو الذي يتولى التحقيق في هذه الوقائع وليس القضاء. 
وفي هذا السياق، قال الباحث في الشأن الأميركي إدموند غريب إن الدستور الأميركي مرتبط بشكل كبير بالدستور البريطاني، حيث تمت صياغته بعد الثورة الأميركية على أن السلطة السيادية ملك للشعب، ومجلس النواب هو الممثل الرئيسي لتنفيذ هذه السلطة، ومن ثم منحت له مسؤولية مساءلة رئيس الجمهورية على عكس السلطة القضائية، والتي هي جزء رئيسي من السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس.
وأضاف غريب في تصريح لـ «الاتحاد» أن الأمر يتم عبر خطوات عدة، يبدأها مجلس النواب من خلال هيئة محلفين كبرى تقوم بتوجيه التهم لرئيس الجمهورية الذي تراه ارتكب خطأ يستحق العزل أو المساءلة، ثم تتم الإدانة الرسمية من قبل الغرفة الثانية للكونغرس (مجلس الشيوخ) والذي يضم هيئة محلفين أصغر، وأكثر تحديداً، والتي يتم من خلالها اتخاذ قرار العزل حال استمرار الإجراءات.
والرئيس الأميركي الوحيد الذي واجه إجراءات العزل هو أندرو جونسون الذي تولى منصب الرئاسة في العام 1865 وكان الرئيس الـ 17 للولايات المتحدة، وكان مجلس النواب قد طالب بعزله في العام 1868. 
وأوضح غبريال صوما، العضو السابق بالمجلس الاستشاري للرئيس ترامب، أن الدستور الأميركي مبني على الاستحقاق للكونغرس بالتشريع واتخاذ القرارات المهمة التي تتعلق بمصير الشعب، فلا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرار الحرب من دون الرجوع للكونغرس.
وأضاف صوما في تصريح لـ «الاتحاد» أن وجود السلطة الحقيقية في يد الكونغرس، يعني تحكم الشعب بشكل دائم في القيادة، ومن ثم امتثال الرئيس الذي يبقى على رأس السلطة التنفيذية تحت رهن الاستجابة لمطالب الشعب، ويحقق مصالحه قدر المستطاع. 
وأشار إلى أن عدم وجود قرار محاكمة الرئيس أو عزله في يد القضاء يرجع إلى عدم الرغبة في وجود محاباة من السلطات المختلفة لرئيس السلطة التنفيذية، والذي بيده أغلب قراراتها في النهاية، ومن ثم وجود القرار في يد الكونغرس المنتخب أكثر عدلاً.

الولايات المتحدة
جو بايدن ليرسخ
الكونجرس الأميركي
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
اليوم 21:33
سيارات محترقة جراء هجوم صاروخي من قطاع غزة في عسقلان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء قصف إسرائيلي على غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات عربية ودولية واسعة لوقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
8 أكتوبر 2023
محمد أبو شهاب في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع التشاوري السنوي المشترك مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لترسيخ قيم التسامح وتعزيز ثقافة السلام
8 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©